Os clubes Remo, Paysandu e Tuna, em parceria com a Diretoria da Festa, lançam camisas oficiais com o Selo do Círio

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) renova a parceria com as diretorias do Remo, Paysandu e Tuna por meio do Projeto Selo do Círio. Essa será a terceira vez, que os principais clubes do estado estarão juntos lançando uma camisa oficial com o Selo, em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré e em comemoração ao Círio 2023. A parceria começou em 2021 e, por conta da grande venda e repercussão, os clubes confirmaram a continuidade para o Círio 2023. O lançamento será nesta quinta-feira (14).

“Será um coquetel de lançamento das camisas dos clubes com o selo do Círio, em uma edição especial em homenagem à festividade de Nazaré. Nos anos anteriores foi um sucesso de venda. Cada clube é livre para a criação da sua camisa em homenagem à Nossa Senhora. Começamos em 2021 com Remo e Paysandu, e ano passado a Tuna também começou a fazer parte. Esta parceria destina parte da renda da venda das camisas às obras sociais da Paróquia de Nazaré e à realização do Círio”, esclarece Roberto Souza, da diretoria de marketing. As camisas estarão à venda nas lojas dos respectivos clubes.

“Mais um ano que o Paysandu e a Lobo se orgulham de lançar uma camisa comemorativa ao Círio de Nazaré, data tão importante para nosso povo. Esse ano, assim como nos anteriores, a camisa está muito bonita e com certeza será destaque em todos os bicolores. Viva Nossa Senhora de Nazaré!”, diz Maurício Ettinger, presidente do Paysandu.

“Estamos no segundo ano da parceria e juntar as paixões dos paraenses em torno da festividade do Círio é sensacional. Vamos fazer uma linda camisa para nossos torcedores”, conta Graciete Maués, presidente da Tuna.

O Selo do Círio foi criado no ano de 2017 com o objetivo de certificar produtos e serviços com a temática ciriana, garantindo qualidade, originalidade, exclusividade e compromisso com a preservação da cultura local. A partir de 2019, a DFN lançou vários produtos com o selo, que podem ser adquiridos pelos sites www.lojinhadocirio.com.br e www.selodocirio.com.br.

A produção e a venda dos produtos com o Selo Oficial do Círio ajudam na manutenção das Obras Sociais da Paróquia de Nazaré (OSPAN) e Arquidiocese de Belém, que atuam em comunidades carentes com creches e espaços pedagógicos, dando suporte a pessoas em situação de vulnerabilidade, capacitação de jovens e preservação da Basílica Santuário.

