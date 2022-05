Os Jogos Abertos do Pará iniciam nesta quinta-feira em Canaã dos Carajás

Nesta quarta-feira (11) será a cerimônia de abertura do XI Jogos Abertos do Pará (JOAPA) que irá ocorrer na cidade de Canaã dos Carajás, a cerimonia irá ocorrer no Ginásio de Esportes Antônio Chorão, às 19h.

O evento é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e lazer (Seel). Os atletas inscritos irão participar de modalidade de futsal, futebol de areia, voleibol, basquetebol, handebol e tênis de mesa, nas categorias masculino e feminino.

Os jogos iniciam a partir desta quinta-feira (12) e segue até 15 de maio, serão 517 atletas participando da regional Carajás. Está edição já realizou as regionais Rio Caeté, com sede em Bragança, e Rio Capim, em Paragominas.

Os Jogos Abertos do Pará foi criada em 2005, pela Seel , o evento esportivo é destinado aos atletas dos municípios do interior do Pará, que visam promover o desenvolvimento técnico do esporte, a integração entre os municípios e fortalecer a cidadania por meio da pratica esportiva. A disputa é destinada aos atletas de todos os 144 municípios do Estado.

Foto: Reprodução Divulgação