Os melhores celulares de 2023 para comprar por menos de R$ 1,5 mil

Se você está pensando em trocar de celular mas não pode ou não quer gastar muito, essa lista é para você. A seguir, você conhece os melhores smartphones lançados em 2023 que são vendidos no Brasil por menos de R$ 1,5 mil.

Nessa faixa de preço, os smartphones intermediários já oferecem boas especificações de desempenho, bateria e câmera. Nesta lista, você conhece modelos da Samsung, Motorola, Xiaomi, Infinix e Realme. Veja:

Lançado em setembro, o Moto G54 é a melhor opção da Motorola para essa faixa de preço. O smartphone vem com processador Dimensity 7020, da MediaTek, e bateria de 5.000 mAh. A câmera principal tem 50 MP, acompanhada de lente macro de 2 MP. Na parte frontal, a câmera selfie tem 16 MP. A tela tem 6,5 polegadas e o celular é vendido nas cores azul e verde. Na versão com 4 GB de RAM e 128 GB de memória, o Moto G54 é encontrado por a partir de R$ 1,3 mil.De acordo com a plataforma de benchmark AnTuTu, dentre os processadores usados nestes smartphones listados, o ranking do melhor para o pior é o seguinte:

Dimensity 1080 – Samsung Galaxy A34Dimensity 7020 – Motorola Moto G54Snapdragon 685 – Xiaomi Redmi Note 12Tiger T612 – Realme C53Helio G37 – Infinix Hot 30i

Vale lembrar que outras características também influenciam no desempenho de um smartphone, como memória RAM e software.

