Os Panteras realizam turnê no nordeste paraense

Banda paraense Os Panteras arrebenta tudo em retorno triunfal às suas turnês para fora do estado do Pará e ao longo do mês de junho deste ano, o grupo vai realizar apresentações pelas cidades do nordeste paraense levando muito brega romântico e ritmos dançantes como a lambada para o público que é amante do estilo musical da banda que está na ativa desde a década de 1970 na música paraense, sempre reverberando sua musicalidade regional.

“Vai ser muito nostálgico a gente voltando até o nordeste do Pará, a galera de lá respira o brega paraense e são apaixonados declaradamente pelos ritmos do nosso amado Pará, então vamos levar toda a nossa sonoridade, animação, músicas autorais e alegria que é o diferencial da nossa banda”, comenta Cláudio Lemos, membro da banda, ao ressaltar o retorno da banda até a localidade.

As origens da banda Os Panteras tem uma raiz de grande afetividade entre os seus membros, que sempre foram grandes amigos apaixonados por música, e em meados dos anos 1975, o grupo de jovens se reunia com bastante frequência para realizarem momentos de lazer onde poderiam exercitar seus talentos musicais assim como ganhar conhecimento artístico.

“Foi um momento de grande aprendizado pra gente, pudemos de fato perceber ali que a gente poderia sim ter um futuro na música, apesar de sabermos que não seria fácil, a própria aceitação da nossa família se fazia como um obstáculo, mas tudo isso foi superado e o nosso amor pela música só cresceu, até que resolvemos criar a nossa própria banda aqui em Belém”, ressalta Cláudio, integrante da banda.

“Tudo foi pensado nos seus mínimos detalhes, nós realmente focamos no nosso retorno de forma triunfal, para que as pessoas que nos acompanhavam desde lá no início pudessem reviver toda aquela emoção que passamos juntos, assim como tentar conquistar essa nova geração com a nossa música, foi realmente um retorno esplêndido, e estamos aí na ativa até hoje, com muitos projetos Graças a Deus”, comenta Fábio Santos, membro da banda Os Panteras.

Na atualidade a banda é formada por Cláudio Lemos nos teclados e backing vocal; Eder Jofre no baixo e backing vocal; Handerson Magno no vocal; Joelson Fernandez na guitarra; Fábio Santos na bateria e Yago Machado nos detalhes da técnica de áudio.

Ao longo da turnê que vão realizar no mês de junho deste ano, a banda vai passar por cidades como São Miguel do Guamá e Tomé Açú, localidades que fazem parte da história de sucesso da banda: “A gente chegou a se apresentar diversas vezes por essas cidades, sempre fomos muito bem recebidos, voltar lá vai ser um mix de sentimentos, vai ser muito bom”, recorda o vocalista da banda, Cláudio Lemos.