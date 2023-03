Os PLs inovadores da deputada Lívia Duarte para as mulheres paraenses

Empossada deputada estadual há apenas dois meses, Lívia Duarte (PSOL) protocolou na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) quatro projetos de lei que buscam promover melhorias para a vida das mulheres, inclusive, trazendo para o estado do Pará novas e importantes discussões em curso no Brasil e no exterior. Nesta terça-feira, 7, véspera do Dia da Mulher, Lívia Duarte protocola na Alepa mais 20 PLs sobre políticas públicas voltadas às mulheres.

Entre os debates afinados com as recentes discussões do campo feminista e do avanço dos direitos humanos para as mulheres está o reconhecimento do serviço doméstico como o trabalho que de fato é, mesmo quando não remunerado, e o reconhecimento da menstruação como condição física natural e de saúde, até então encoberto socialmente, tratado como tabu ou algo “sujo”, que merece o olhar atento da sociedade.

Licença Menstrual

O PL da Licença Menstrual visa garantir a licença de três dias consecutivos, a cada mês, às servidoras públicas que comprovem sintomas graves associados ao fluxo menstrual. Para isso, o PL visa alterar dispositivos da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará. O projeto foi protocolado na terça-feira, 28/02.

A “licença menstrual” é um projeto inspirado na proposta aprovada de forma definitiva no último dia 16, no parlamento espanhol. A medida é pioneira na Europa. Países como o Japão, Taiwan, Indonésia, Coreia do Sul e Zâmbia já garantem legalmente uma forma de licença menstrual para mulheres no mercado de trabalho.

“É importante que nós, mulheres, estejamos nos espaços de poder e no legislativo, pois sabemos como é complexa a nossa vida quando se tem um mioma ou um problema mais sério. Iniciamos o mês de março com a força das mulheres na vida real com política pública”, declarou Lívia ao protocolar o PL da Licença Menstrual.

O afastamento do trabalho durante a menstruação tem respaldo científico e é defendido por médicos. O estudo ‘Dismenorreia & Absenteísmo no Brasil’, da da empresa MedInsight, aponta que cerca de 65% das brasileiras sofrem de cólica menstrual, sendo que 70% delas têm queda da produtividade do trabalho durante a menstruação, causada pelas cólicas e por outros sintomas associados, como cansaço maior que o habitual (59,8%), inchaço nas pernas, enjoo (51%), cefaleia (46,1%), diarreia (25,5%), dores em outras regiões (16,7%) e vômito (14,7%).

“O afastamento por até três dias com a possibilidade de compensação do período afastado traz regra que equilibra e melhora as condições de trabalho, oferecendo maior produtividade e motivação, além de eliminar importante causa da greve e odiosa distorção salarial em relação aos homens. Precisamos avançar em políticas públicas, em direitos e na redução das desigualdades. Peço apoio aos meus colegas quando a proposta vier para votação”, disse a parlamentar.

Mais projetos em tramitação

Na primeira semana como deputada estadual, no dias 07/02, Lívia Duarte apresentou o projeto de indicação ao governo do Pará que seja assegura o direito das mulheres a terem acompanhante de sua livre escolha nas consultas e exames em geral, nos estabelecimentos públicos e privados de saúde do Pará.

Já em favor das mães, um segmento pouco olhado pelos espaços de poder, Lívia Duarte procolou, na mesma data, os PLs que visam institui a aposentadoria por cuidados maternos em âmbito do regime de Previdência Estadual e o funcionamento em horário noturno das creches, pré-escolas e outras instituições de educação infantil conveniadas ao sistema estadual de ensino do estado.

Além de criar a aposentadoria à mulher maior de 60 anos que tenha filhos e não possua tempo de contribuição necessário para acessar o benefício, esse projeto também prevê que o período de licença maternidade passe a contar como tempo de contribuição para fins de aposentadoria.

“São as mulheres que dormem preocupadas com o que os filhos vão comer no dia seguinte, com a conta luz que vão pagar amanhã. Por isso é tão importante que a gente discuta o trabalho materno-infantil e como essas coisas se somam, como o trabalho, que a gente chama fora de casa, se soma com o trabalho que a gente faz em casa”, justificou a parlamentar na tribuna.

Enquanto o projeto da creche noturna é um atendimento público necessário para mães que trabalham e também precisam estudar para buscar melhor posicionamento no próprio mercado de trabalho: “O projeto de creche noturna nasce do anseio popular, de quase uma centena de reuniões que nós fizemos com trabalhadoras, sobretudo autônomas e mães solo, que vislumbram estudar durante à noite, mas não têm com quem deixar os filhos em segurança”, explica a deputada.

O uso da expressão “creche” não implica na criação de um projeto pedagógico noturno, mas, sim, que sejam criados espaços de assistência a mães. A proposição é uma adaptação à proposta indicativa apresentada por Lívia, quando foi vereadora de Belém, que foi acatada pelo prefeito de Belém Edmilson Rodrigues.

Foto: Divulgação