Os tempos de procurar seu voo no painel estão com os dias contados

O passageiro já embarcou, mas não sabe o portão e quer saber se houve algum atraso no voo. Hoje, resta ficar olhando no painel com os olhos cerrados procurando o LA365.

A novidade futurista da Delta, em parceria com a startup Misappplied, quer mudar isso, mostrando simultaneamente a vários viajantes informações personalizadas.

Imagine um passageiro à esquerda do painel vendo as informações do seu voo para Belo Horizonte e alguém à direita visualizando o status da sua ida à Salvador.

Como a personalização é feita…

1- Depois de embarcar, o passageiro faz o escaneamento do seu rosto.

2- Com isso, ao ficar de frente para o painel, ele é reconhecido.

3- Cada pixel na tela envia as cores de luz em milhares de direções. Enquanto uma pessoa vê uma cor e uma informação, a pessoa ao seu lado vê outra.

O futuro chegou? Está chegando. A Delta está testando a tela no aeroporto de Detroit, para depois aplicar sua tecnologia futurística a outros locais.

Fonte: thenewscc.