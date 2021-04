Oscar 2021: ‘Nomadland’ é o mais premiado; confira a lista completa de vencedores

‘Nomadland’ foi o grande vencedor da 93ª edição do Oscar, o prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) dos Estados Unidos. A produção levou os prêmios de Melhor Filme, Melhor Direção para Chloé Zhao e Melhor Atriz para Frances McDormand, na cerimônia que aconteceu domingo (25).

O evento foi realizado em dois locais: no tradicional Dolby Theatre e, simultaneamente, no Los Angeles Union Station – como uma medida para atender aos protocolos impostos pela pandemia de Covid-19. ‘Mank’, o filme com mais indicações, levou apenas duas: Melhor Fotografia e Melhor Design de Produção. Outros cinco filmes ganharam duas estatuetas cada: ‘O Som do Silêncio’, ‘Meu Pai’, ‘Judas e o Messias Negro’ e a animação ‘Soul’.

Havia uma grande expectativa pelo prêmio de Melhor Ator – o último da noite. Chadwick Boseman concorria postumamente por seu trabalho em ‘A Voz Suprema do Blues’, mas quem venceu foi o veterano Anthony Hopkins, por ‘Meu Pai’.

Melhor Ator

Anthony Hopkins – ‘Meu Pai’ (vencedor)

Gary Oldman – ‘Mank’

Steven Yeun – ‘Minari’

Riz Ahmed – ‘O Som do Silêncio’

Chadwick Boseman – ‘A Voz Suprema do Blues’

Melhor Atriz

Frances McDormand – ‘Nomadland’ (vencedora)

Viola Davis – ‘A Voz Suprema do Blues’

Andra Day – ‘The United States vs. Billie Holiday’

Vanessa Kirby – ‘Pieces of a Woman’

Carey Mulligan – ‘Bela Vingança’

Melhor Filme

‘Nomadland’ (vencedor)

‘Judas e o Messias Negro’

‘Mank’

‘Minari’

‘Bela Vingança’

‘O Som do Silêncio’

‘Os 7 de Chicago’

‘Meu Pai’

Melhor Canção Original

‘Fight for You’ de ‘Judas e o Messias Negro’ – Música: H.E.R. e Dernst Emile II; Letra: H.E.R. e Tiara Thomas (vencedores)

‘Hear My Voice’ de ‘Os 7 de Chicago’ – Música: Daniel Pemberton; Letra: Daniel Pemberton e Celeste Waite

‘Io Sì (Seen)’ de ‘Rosa e Momo’ – Música: Diane Warren; Letra: Diane Warren e Laura Pausini

‘Speak Now’ de ‘Uma Noite em Miami’ – Música e letra: Leslie Odom, Jr. e Sam Ashworth

‘Husavik’ de ‘Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars’ – Música e letra: Savan Kotecha, Fat Max Gsus e Rickard Göransson

Melhor Trilha Sonora Original

‘Soul’ – Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste (vencedores)

‘Destacamento Blood’ – Terence Blanchard

‘Mank’ – Trent Reznor e Atticus Ross

‘Minari’ – Emile Mosseri

‘Relatos do Mundo’ – James Newton Howard

Melhor Montagem

‘O Som do Silêncio’ – Mikkel E. G. Nielsen (vencedor)

‘Meu Pai’ – Yorgos Lamprinos

‘Nomadland’ – Chloé Zhao

‘Bela Vingança’ – Frédéric Thoraval

‘Os 7 de Chicago’ – Alan Baumgarten

Melhor Fotografia

‘Mank’ – Erik Messerschmidt (vencedor)

‘Judas e o Messias Negro’ – Sean Bobbitt

‘Relatos do Mundo’ – Dariusz Wolski

‘Nomadland’ – Joshua James Richards

‘Os 7 de Chicago’ – Phedon Papamichael

Melhor Design de Produção

‘Mank’ – Donald Graham Burt e Jan Pascale (vencedores)

‘A Voz Suprema do Blues’ – Mark Ricker, Karen O’Hara e Diana Stoughton

‘Relatos do Mundo’ – David Crank e Elizabeth Keenan

‘Tenet’ – Nathan Crowley e Kathy Lucas

‘Meu Pai’ – Peter Francis e Cathy Featherstone

Melhor Atriz Coadjuvante

Yuh-Jung Youn – ‘Minari (vencedora)

Glenn Close – ‘Era uma Vez um Sonho’

Olivia Colman – ‘Meu Pai’

Amanda Seyfried – ‘Mank’

Maria Bakalova – ‘Borat: Fita de Cinema Seguinte’

Efeitos Visuais

‘Tenet’ – Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley e Scott Fisher (vencedores)

‘Amor e Monstros’ – Matt Sloan, Genevieve Camilleri, Matt Everitt e Brian Cox

‘The One and Only Ivan’ – Nick Davis, Greg Fisher, Ben Jones e Santiago Colomo Martinez

‘O Céu da Meia-Noite’ – Matthew Kasmir, Christopher Lawrence, Max Solomon e David Watkins

‘Mulan’ – Sean Faden, Anders Langlands, Seth Maury e Steve Ingram

Melhor Documentário

‘Professor Polvo’ – Pippa Ehrlich, James Reed e Craig Foster (vencedor)

‘Collective’ – Alexander Nanau e Bianca Oana

‘Crip Camp’ – Nicole Newnham, Jim LeBrecht e Sara Bolder

‘Agente Duplo’ – Maite Alberdi e Marcela Santibáñez

‘Time’ – Garrett Bradley, Lauren Domino e Kellen Quinn

Melhor Documentário em Curta-Metragem

‘Colette’ – Anthony Giacchino e Alice Doyard (vencedores)

‘A Concerto Is a Conversation’ – Ben Proudfoot e Kris Bowers

‘Do Not Split’ – Anders Hammer e Charlotte Cook

‘Hunger Ward’ – Skye Fitzgerald e Michael Scheuerman

‘A Love Song for Latasha’ – Sophia Nahli Allison e Janice Duncan

Melhor Filme de Animação

‘Soul’ (vencedor)

‘Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica’

‘A Caminho da Lua’

‘Shaun, o Carneiro, o Filme: A Fazenda Contra-Ataca’

‘Wolfwalkers’

Melhor Curta-Metragem (animação)

‘If Anything Happens I Love You’ (vencedor)

‘Burrow’

‘Genius Loci’

‘Opera’

‘Yes-People’

Melhor Curta-Metragem (live action)

‘Two Distant Strangers’ (vencedor)

‘Feeling Through’

‘The Letter Room’

‘The Present’

‘White Eye’

Melhor Som

‘O Som do Silêncio’ – Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michellee Couttolenc, Carlos Cortés e Phillip Bladh (vencedores)

‘Mank’ – Ren Klyce, Jeremy Molod, David Parker, Nathan Nance e Drew Kunin

‘Greyhound’ – Warren Shaw, Michael Minkler, Beau Borders e David Wyman

‘Relatos do Mundo’ – Oliver Tarney, Mike Prestwood Smith, William Miller e John Pritchett

‘Soul’ – Ren Klyce, Coya Elliott e David Parker

Melhor Direção

Chloé Zhao – ‘Nomadland’ (vencedora)

Lee Isaac Chung – ‘Minari’

David Fincher – ‘Mank’

Emerald Fennell – ‘Bela Vingança’

Thomas Vinterberg – ‘Druk: Mais Uma Rodada’

Melhor Figurino

‘A Voz Suprema do Blues’ – Ann Roth (vencedora)

‘Emma’ – Alexandra Byrne

‘Mank’ – Trish Summerville

‘Mulan’ – Bina Daigeler

‘Pinóquio’ – Massimo Cantini Parrini

Melhor Maquiagem e Cabelo

‘A Voz Suprema do Blues’ – Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal e Jamika Wilson (vencedores)

‘Era uma Vez um Sonho’ – Eryn Krueger Mekash, Matthew Mungle e Patricia Dehaney

‘Mank’ – Gigi Williams, Kimberley Spiteri e Colleen LaBaff

‘Emma’ – Marese Langan, Laura Allen e Claudia Stolze

‘Pinocchio’ – Mark Coulier, Dalia Colli e Francesco Pegoretti

Melhor Ator Coadjuvante

Daniel Kaluuya – ‘Judas e o Messias Negro’ (vencedor)

Sacha Baron Cohen – ‘Os 7 de Chicago’

Leslie Odom Jr. – ‘Uma Noite em Miami’

Paul Raci – ‘O Som do Silêncio’

Lakeith Stanfield – ‘Judas e o Messias Negro’

Melhor Filme Estrangeiro

‘Druk: Mais uma Rodada’ – Dinamarca (vencedor)

‘Collective’ – Romênia

‘Quo Vadis, Aida?’ – Bósnia

‘Better Days’ – Hong Kong

‘O Homem que Vendeu Sua Pele’ – Tunísia

Melhor Roteiro Adaptado

‘Meu Pai’ – Christopher Hampton e Florian Zeller (vencedores)

‘Borat: Fita de Cinema Seguinte’ – Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman, Lee Kern e Nina Pedrad

‘Nomadland’ – Chloé Zhao

‘Uma Noite em Miami’ – Kemp Powers

‘O Tigre Branco’ – Ramin Bahrani

Melhor Roteiro Original

‘Bela Vingança’ – Emerald Fennel – (vencedora)

‘Minari’ – Lee Isaac Chung

‘Os 7 de Chicago’ – Aaron Sorkin

‘Judas e o Messias Negro’ – Will Berson, Shaka King, Kenny Lucas e Keith Lucas

‘O Som do Silêncio’ – Darius Marder, Abraham Marder e Derek Cianfrance

