Oscar 2022: lista dos indicados será revelada ainda hoje (8)

A premiação mais renomada e famosa do cinema está chegando! A lista dos indicados ao Oscar 2022 será reveladas na manhã de hoje (8), a partir das 10h (horário de Brasília). Os nomes serão dados em uma cerimônia transmitida pelas redes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

As revelações dos indicados serão em duas levas: a primeira começando às 10h18 e depois, a segunda que inclui melhor filme, ator, atriz e direção a partir das 10h31. A apresentação dos indicados conta com a presença dos atores Leslie Jordan e Tracee Ellis-Ross para comandar.

O Oscar 2022 acontece no próximo mês, no dia 27 de março.

Confira a lista dos pré-indicados ao Oscar 2022

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista de pré-indicados ao Oscar de 2022 em dez categorias, incluindo Filme Internacional, Trilha Sonora e Canção Original.

Em seguida, será dado início ao processo de votação dos indicados, entre os dias 27 de janeiro e 1º de fevereiro. Os indicados em todas as categorias serão conhecidos no dia 8 de fevereiro e a grande cerimônia será realizada no dia 27 de março.

O drama “Deserto Particular”, representante brasileiro inscrito para concorrer à categoria de Melhor Filme Internacional, não conseguiu um lugar entre os 15 pré-indicados ao prêmio e está fora da disputa. Apenas “Reze Pelas Mulheres Roubadas” (Noche de fuego), do México e “Plaza Catedral”, do Panamá, representam o continente na categoria. O longa francês “Titane” é considerado um dos maiores esnobados ao não aparecer no top 15.

Fonte: Olhar Digital