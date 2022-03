Oscar 2022 negocia show de Beyoncé na premiação

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas está negociando um show da Beyoncé durante a 94ª edição da cerimônia do Oscar 2022. Neste ano, a icônica cantora concorre ao prêmio na categoria ‘Melhor Canção Original’ com o single “Be Alive”, da trilha sonora de ‘King Richard: Criando Campeãs’ (2021), que foi escrita por ela e Dixson.

Já em 2021, as apresentações musicais foram colocadas em um bloco pré-show, ou seja, antes da cerimônia. De acordo com o Deadline, a academia quer posicionar a apresentação de Beyoncé como um dos melhores momentos do evento.

Tanto que há rumores de que a participação da cantora acontecerá em uma quadra de tênis em Compton, onde Venus e Serena Williams iniciaram suas carreiras. Porém, se será gravada ou ao vivo, ainda segue em mistério.

Com ou sem Beyoncé, as apresentações devem marcar a edição do Oscar 2022. Entre os artistas que devem participar estão ‘Dos Oruguitas’, de Lin-Manuel Miranda (Encanto), ‘Down to Joy’, de Van Morrison (Belfast), e Billie Eilish e Finneas com o tema de ‘007 – Sem Tempo Para Morrer ‘(2021).

Vale lembrar que a 94ª edição do Oscar será no dia 27 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos EUA.

Fonte: Olhar Digital