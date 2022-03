Oscar 2022: Will Smith pode ter que devolver estatueta? Entenda o caso

A 94ª edição da maior premiação do cinema estadunidense ficará marcada para sempre na memória de todos os artistas, convidados e telespectadores que acompanhavam o show. Isso porque, além das diversas premiações importantes, como a surpreendente coroação do longa “No Ritmo do Coração” como Melhor Filme da temporada, uma cena de agressão e discussão foi ao ar entre Will Smith e Chris Rock.

Após Rock fazer algumas piadas com a esposa de Smith, Jada Smith, que sofre com uma doença chamada alopecia (entenda mais aqui), o ator de “Um Maluco No Pedaço” subiu ao palco e desferiu um tapa no rosto do comediante e criador de “Todo Mundo Odeia o Chris”. Momentos depois, Smith foi chamado para receber, finalmente, seu primeiro Oscar de Melhor Ator pelo filme “King Richard: Criando Campeãs”.

Segundo o New York Post, no entanto, Will Smith pode ser solicitado a devolver sua estatueta de Melhor Ator após o ataque, já que o episódio é considerado como uma agressão e fere as diretrizes rígidas do código de conduta da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Segundo as diretrizes, atualizadas em 2017 após o escândalo de má conduta sexual que atingiu a indústria, é importante “defender os valores da Academia” e promover ambientes de apoio e “respeito pela dignidade humana”. Na época, de acordo com reportagem da Variety, a CEO da A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (AMPAS), Dawn Hudson, escreveu aos membros a seguinte carta:

A Assembléia de Governadores aprovou a próxima fase de nossa iniciativa de Padrões de Conduta. Este documento descreve como os indivíduos podem denunciar reclamações de má conduta no local de trabalho por membros da Academia em violação aos nossos padrões”, inicia o documento, indicando um passo a passo para reclamantes que se sentirem desconfortáveis diante de qualquer situação dentro do ambiente de trabalho e Academia.

“A adesão à academia é um privilégio oferecido apenas a alguns poucos selecionados dentro da comunidade global de cineastas. Além de alcançar a excelência no campo das artes e ciências cinematográficas, os membros também devem se comportar de forma ética, defendendo os valores da Academia de respeito à dignidade humana, inclusão e um ambiente de apoio que promova a criatividade. Não há lugar na Academia para pessoas que abusam de seu status, poder ou influência de uma maneira que viole os padrões reconhecidos de decência. A Academia se opõe categoricamente a qualquer forma de abuso, assédio ou discriminação com base em gênero, orientação sexual, raça, etnia, deficiência, idade, religião ou nacionalidade. O Conselho de Governadores acredita que esses padrões são essenciais para a missão da Academia e refletem nossos valores.”

Nesta segunda-feira (28), a AMPAS se pronunciou com poucas palavras a respeito do ocorrido entre Smith e Rock. Segundo a instituição, “a Academia não tolera violência de qualquer forma”. Ao NYP, a organização não quis comentar nada além do publicado, no entanto, em termos de lei, o Departamento de Polícia de Los Angeles disse ao tabloide que está ciente do incidente e que só desenvolveria o caso se Rock tivesse feito um boletim de ocorrência, o que o comediante optou por não realizar.

“As entidades investigativas do LAPD estão cientes de um incidente entre dois indivíduos durante o programa do Oscar. O incidente envolveu um indivíduo batendo em outro. O indivíduo envolvido se recusou a registrar um boletim de ocorrência. Se a parte envolvida desejar um relatório policial em uma data posterior, a LAPD estará disponível para concluir um relatório investigativo.”

Fonte: Olhar Digital