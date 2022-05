Oscar 2023: premiação não permitirá filmes lançados somente no streaming

Na quarta-feira (18), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas emitiu novas regras para a próxima premiação do Oscar. A 95ª edição já está marcada para o dia 12 de março de 2023 e de acordo com o novo regulamento, divulgado no The Hollywood Reporter, os filmes elegíveis não poderão mais ser lançados apenas no streaming.

Em um cenário pós pandemia e com os serviços voltando ao normal, um longa-metragem precisa ter uma data de lançamento nos cinemas entre 1º de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022, contando com os filmes sendo exibidos em cinemas selecionados para se tornarem elegíveis.

A regra se aplicará às categorias gerais de inscrição e também às categorias de documentários e curtas-metragens. Além disso, não proíbe que filmes lançados em plataformas de streaming concorram ao Oscar, apenas retoma a obrigatoriedade de que eles cumpram um tempo de exibição pré-determinado nas telonas.

Por exemplo, esse esquema foi feito com os filmes ‘O Irlandês’ e ‘Roma’, filmes da Netflix que chegaram a disputar o Oscar antes da pandemia. Outra mudança é que o Oscar de “Melhor Documentário” e “Melhor Documentário em curta-metragem” foram renomeados para “Documentário em longa-metragem” e “Documentário em curta-metragem”, respectivamente.

Fonte: Olhar Digital