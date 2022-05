Ossada humana é encontrada em área de mata fechada na comunidade Pindobal, em Belterra

A Polícia Científica foi acionada para fazer a remoção dos restos mortais no sábado (14).

Ossos estavam em uma área de mata fechada — Foto: Polícia Científica



Uma ossada humana foi encontrada por populares em uma área de mata fechada na comunidade Pindobal, em Belterra, Oeste do Pará, na manhã de sábado (14). A Polícia Cientifica (PC) foi acionada para fazer a remoção dos restos mortais, e no momento realiza os exames de identificação e causa da morte.

De acordo com as avaliações preliminares da PC, a causa da morte pode ter sido execução, pois foram encontradas duas perfurações no crânio da vítima com características de projéteis de bala.

Os ossos não estavam enterrados, o que aponta para a possível desova do corpo na área, que de acordo com a Polícia Cientifica, ficou no local por aproximadamente 30 dias.

Pelo fato do corpo ter sido deixado em uma área de mata fechada, a ação de animais pode ter acelerado o processo de decomposição, sobrando somente os ossos.

Foram encontrados ao lado dos restos mortais uma camisa estampada com desenhos de palmeiras (tamanho XXXGG), um par de sandália branco (tamanho 44), uma bermuda esverdeada e uma manga de camisa vermelha.

Caso alguma família reconheça os pertences encontrados, deve comparecer a sede da Polícia Científica localizada na avenida Moaçara, bairro da Floresta.

Fonte;G1 Santarém