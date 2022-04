Otaviano Costa registra momento com Silvio Santos em gravação. Confira

Novo contratado do SBT, o apresentador gravou nesta quinta-feira (28/4), pela primeira vez, o Programa Silvio Santos

Um reencontro com Otaviano Costa marcou a retomada de Silvio Santos às atividades no SBT após meses de férias em Orlando, nos Estados Unidos. Agora contratado da casa, onde comandará a nova temporada do Cozinhe se Puder, o apresentador gravou participação no quadro Não Erre a Letra ao lado de outras estrelas da emissora e se divertiu com a disposição do patrão, além de claro, registrar o momento especial, e que você, leitor, confere em primeira mão aqui na coluna.

Essa é a volta de Otaviano Costa à TV aberta após mais de três anos de dedicação a outros projetos, como o Extreme Makeover, no GNT, uma parceria com a Endemol Shine Brasil. Depois disso, o artista mergulhou de cabeça em produções para o público da internet.

Divulgação/SBT

Otaviano assume o formato que foi de Sérgio Marone e dá a sua cara ao game show. A nova temporada do Cozinhe se Puder, que conta com 15 episódios, está agendada para estrear no sábado, dia 7 de maio, sob grande expectativa do público da emissora e a confiança e otimismo da direção, que vê em Otaviano Costa a figura ideal para atrair mais público para a faixa horária dos sábados e fortalecer imagem com o mercado publicitário.

Programa Silvio Santos com Otaviano Costa vai ao ar no próximo domingo (01/5)

Ainda do primeiro encontro com Silvio Santos após assinar contrato, Otaviano compartilhou um vídeo do momento em que o comunicar chega à emissora. Na legenda ele usou uma tocante mensagem de recepção.

“Quando falo sobre propósito (independentemente de sua condição financeira), é esta a cena que retrata tudo o que eu digo: um homem de 91 anos (empolgadaço e mto feliz!) voltando pra sua casa artística, depois de 8 meses afastado, para fazer o que mais ama. Señor Abravanel, nosso Silvio Santos, bem-vindo a sua casa novamente! Faça o que ama e jamais “trabalhará” em sua vida”, escreveu.https://www.instagram.com/reel

A participação de Otaviano Costa no quadro Não Erre a Letra, do Programa Silvio Santos, vai ao ar no próximo domingo (01/5).

Por: Leo Dias / Metrópoles