Otaviano Costa vai apresentar reality culinário no SBT

Recém-contratado pelo SBT, o apresentador Otaviano Costa irá comandar o reality culinário Cozinhe se Puder – Mestres da Sabotagem. A atração irá marcar o retorno de Otaviano à TV aberta, de onde ele está fora desde que saiu da Rede Globo.

Em um comunicado, o apresentador celebrou o novo projeto.

– Era a hora certa pra voltar à TV. Estou com meu estúdio a pleno vapor, a nossa agência criada e produzindo muitas coisas. E acrescentar a TV novamente a toda essa engrenagem me deixa plenamente realizado e feliz. Que bom que é estar de volta ao SBT, a casa dos grandes comunicadores, a emissora onde tudo começou para mim. E, é claro, fazer um reality com a incrível Discovery também me deixa muito empolgado. “Bora” todo mundo pra cozinha! – disse em comunicado.

Em cada episódio, quatro cozinheiros enfrentam pegadinhas, são submetidos a sabotagens e batalham para fazer o melhor prato nas “piores condições” disponíveis – incluindo falta de ingredientes e utensílios de cozinha. São três provas eliminatórias, e o vencedor leva para casa um prêmio de até R$ 25 mil.

Fonte: Pleno News