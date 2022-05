“Ouça a Anitta”: Diz Leonardo DiCaprio aos jovens brasileiros

Leonardo DiCaprio segue na empreitada de influenciar os jovens brasileiros a tirar o título de eleitor. Após conversar com a cantora Anitta no baile Met Gala 2022, que aconteceu nesta segunda-feira (2), o ator não poupou elogios à brasileira, também engajada na campanha e crítica do atual governo.

– O compromisso da Anitta com a democracia é inspirador. Conversar com artistas talentosos e comprometidos em ajudar a salvar o planeta me traz esperança de um futuro melhor. Ouça a Anitta e tire seu título até 23h59 de hoje – escreveu nesta quarta em seu perfil no Twitter.

Logo em seguida, DiCaprio repostou uma publicação de Mark Ruffalo, que também está com os olhos voltados para as eleições brasileiras. Ruffalo está compartilhando vídeos de jovens que estão aderindo a campanha.

– Que lindo ver os jovens reagindo, muitos vídeos incríveis! – escreveu o ator que interpreta o Hulk.

– É lindo ver a juventude brasileira assumindo a defesa da democracia e do planeta – escreveu DiCaprio ao repostar o colega.

Fonte: Pleno News