Ourilândia: Mulher é ataca a facão, tem parte do braço decepado e golpes na cabeça

Uma mulher de prenome Léia, foi atacada a facão pelo dono de um bar em que estava, na periferia de Ourilândia do Norte, no último domingo (22). Tudo começou com uma discussão com o proprietário do comércio, que estava bêbado e a golpeou na cabeça, pescoço, costas e decepou parte do braço esquerdo da vítima. Após a tentativa de homicídio, o agressor fugiu.

A mulher foi socorrida pela equipe do Samu, que realizou os primeiros socorros, empregando procedimentos médicos para que ela parasse de perder sangue. Em seguida, Léia foi encaminhada para o Hospital Regional em Redenção, onde os médicos e enfermeiros não mediram esforços para salvar a vida dela, tal a gravidade dos ferimentos.

A mulher passou por cirurgia, chegou e ser internada na UTI, mas, depois foi levada para uma enfermaria, onde seu quadro é estável. Pessoas que testemunharam o fato, atribuem que Léia só está viva devido a um milagre.

(Paulo Francis)

Fonte: Blog Zé Dudu