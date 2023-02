Ouro roubado

A Operação Sisaque, desenvolvida pela Polícia Federal em várias partes do Pará e do Brasil apreendeu 17 veículos de luxo, 496.004 reais, 738 dólares, 1300 euros, 9,934 quilos de ouro misturado com outros metais, HDs, computadores, pen drives, notebooks, tablets, joias e cheques. Essa operação, encetada na semana passada, tirou de circulação uma quadrilha muito bem montada que tinha um esquema bilionário de venda de ouro e lavagem de dinheiro, atingindo o Pará e também o Rio de Janeiro.