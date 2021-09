Outeiro abre a quarta etapa das plenárias do programa Tá Selado

Começou ontem, quinta-feira, 09, no distrito de Outeiro, em Belém, a quarta etapa do Fórum Permanente de Participação Cidadã Tá Selado, com a abertura das Plenárias Populares nos Bairros, que reúne conselheiros de bairros para discutir as propostas prioritárias do Plano Plurianual (PPA), elaborado com a participação de mais de 25 mil moradores dos 78 bairros da capital paraense e para o orçamento municipal de 2022.



O Distrito Administrativo de Outeiro (Daout) foi o primeiro a promover o debate, às 19h, reunindo os conselheiros dos bairros Brasília, São João, Água Boa, Itaiteua e Fidelis. Somente o bairro do Fama realizará a plenária em data a ser definida pela coordenação do Tá Selado.

As plenárias de bairros ocorrerão até o dia 18 de setembro nos oito distritos administrativos de Belém: Daout, Damos, Daben, Daent, Dasac, Daico, Dabel e Dagua.



Neste processo do Tá Selado o conselheiro de bairro tem a função de organizar os debates de apresentação de propostas, acompanhar e fiscalizar a execução de obras e serviços no bairro.

Imagem: Agência Belém