Outeiro e Mosqueiro terão mais ônibus durante o mês de julho

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) iniciou a operação “Verão da Gente”, que trará um reforço no número de ônibus nos Distritos mais requisitados de Belém no mês de julho: Outeiro e Mosqueiro. Além disso, a operação também irá fiscalizar os transportes públicos coletivos que transitam no interior dos distritos. As ações seguem até o dia 2 de agosto.

O aumento na frota de ônibus para atender ao maior movimento de veranistas e moradores dessas áreas, tem o objetivo de causar menos aglomeração e espera pelos coletivos.

Os ônibus que fazem o trajeto de São Brás até Mosqueiro, contarão com o suporte de até mais 15 veículos. Segundo a Semob, há uma determinação para que, além da empresa que faz tradicionalmente o trajeto, outras empresas possam operar afim de atender a alta demanda que é tradicional neste mês.

O horário da linha é de 4h25 até as 22h50, com tarifa inteira de R$ 5,80 e meia-passagem por R$ 2,90, além de todas as gratuidades garantidas por lei.

Já em Outeiro, a linha Outeiro-São Brás ganha o reforço de até 17 veículos no período de sábado até segunda-feira, sempre entre às 7h às 23h. A tarifa custa o mesmo do que normalmente é cobrado em Belém, ou seja, R$ 3,60 inteira e R$1,80 a meia-passagem, além das gratuidades garantidas por lei.

O atual cenário de avanço da vacinação e diminuição das taxas de ocupação de leitos e, consequentemente, diminuição das restrições de circulação, indica que teremos praias lotadas durante todo o mês, o que sugere um transporte público lotado a caminho das praias mais próximas da capital.

Portanto, medidas como essa são importantes, mas devem ser fiscalizadas por conta da grande demanda que pode surpreender as atuais projeções que nortearam o quantitativo de reforço nas linhas de ônibus.

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação