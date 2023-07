Outeiro ganhará nova ponte, anuncia o governo do Estado que já abriu licitação para a obra

O governador Helder Barbalho anunciou ontem, quarta-feira, 05, abertura de licitação para a construção de nova ponte para ligar Belém ao distrito de Outeiro. A nova estrutura terá 414 metros de extensão e conta com projeto arquitetônico, por meio de estais, a exemplo do que foi feito na ponte reconstruída pelo governo do Estado no distrito de Outeiro, em Belém, e entregue à população em fevereiro deste ano. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran) , abriu licitação para a construção da 2ª ponte no distrito de Outeiro, em Belém. O edital para habilitação de empresas interessadas no certame está na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), de 30 de junho passado, e no portal da Setran.

A nova ponte será construída com projeto arquitetônico, por meio de estais, e terá 414 metros de extensão por 10,40 metros de largura, sobre o Furo do Maguari, ligando as ruas Dois de Dezembro (7ª rua) em Icoaraci à avenida BL Dez (rua da Brasília), em Outeiro.

“Um investimento importante do governo do Estado. É uma nova ponte estaiada, moderna para facilitar o acesso, a mobilidade, integrar a região e, principalmente, contribuir para o crescimento de Belém. E, que futuramente possamos pensar na ponte que ligará Outeiro e Mosqueiro. Isso tudo faz parte de um planejamento para que nós possamos fazer com que a Região Metropolitana de Belém possa ser melhor”, afirmou o governador Helder Barbalho” .

Titular da Setran, Adler Silveira enfatiza que trata-se de mais uma obra importante do governo do Estado, para facilitar o direito de ir e vir das pessoas na Região Metropolitana de Belém (RMB).

“Principalmente, da nossa população de Belém, e será uma ponte estaiada no mesmo conceito da ponte de Outeiro recém-entregue para interligar exatamente o ponto onde existia anteriormente travessia por balsa para a ilha do Outeiro. Por ali, vão passar as pessoas que precisam dessa mobilidade com maior frequência, melhorando o trânsito da região Metropolitana de Belém”, disse o secretário estadual. Adler Silva acrescentou que “o governo do Estado está estudando o fluxo na ponte de forma binária, com uma ponte dando acesso e outra ponte de escoamento, fazendo com que tenhamos mais fluxo mais qualidade na mobilidade urbana na ponte de Icoaraci e Outeiro”, disse Adler Silveira, titular da Setran.

A licitação da nova ponte do Outeiro ocorre após a entrega em fevereiro deste ano da antiga ponte do Outeiro, que foi reconstruída pelo Estado, após ter um dos pilares derrubado por um choque de embarcação.

A nova estrutura foi entregue com um projeto inovador com 16 cabos estais, com cerca de duas toneladas cada um, que foram fixados em um mastro central com 50 metros de altura. O método de engenharia permitiu que o vão entre os pilares sob a ponte passasse de 60 metros para 100 metros, criando dois canais de navegação – um de 100 metros e outro de 80 metros – para impedir novos choques com embarcações, que ocasionou a ruína de um pilar, deixando a ponte em obras por mais de 9 meses.

A estrutura tem 360 metros de extensão e fica a 12 metros de altura, da laje da ponte até o rio. Além da mudança no projeto arquitetônico para o sistema de estais, o projeto contemplou a revitalização dos pilares remanescentes, retirada de pilares excedentes ( desnecessários para o processo de estais), pintura de passarela de pedestres.

Imagens: Agência Pará