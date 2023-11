Outeiro recebe melhorias da prefeitura antes do 70º Círio da ilha, em dezembro

Em esforço conjunto entre Prefeitura de Belém, via Administração Regional de Outeiro, e iniciativa privada da ilha, a Operação Lixo Zero deu um passo grande em Caratateua. Hoje, 27, foi revitalizada a área do Pistão, antes cheia de resíduos; agora o espaço foi limpo, melhor e mais convidativo para toda a comunidade. É a preparação da ilha para o 70º Círio em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, no próximo domingo, 3 de dezembro.

O trabalho acabou envolvendo uma área grande: foram 37 carradas para a remoção de todo o entulho. Assim, foi alcançada a meta de mudar todo o ambiente do Pistão e também do entorno, proporcinando um lugar mais agradável e seguro para todos.

As ações, numa das principais praças de Outeiro, estão sendo realizadas em conjunto por várias secretarias, unindo esforços para o bom andamento do 70º Círio da Nossa Senhora da Conceição, Padroeira da Ilha de Caratateua (Outeiro). Também a realização do Círio terá apoio da Prefeitura de Belém.

ASFALTO NO FIDELIS

O bairro do Fidelis também está passando por melhorias em sua infraestrutura viária com o recapeamento asfáltico da via principal. Essa iniciativa, que mobiliza Arout e Sesan, visa a proporcionar um novo revestimento asfáltico na área, contribuindo não apenas para a estética, mas também para a segurança e o conforto dos moradores e motoristas que usam essa via de acesso. A renovação do asfalto é um passo importante para garantir vias mais adequadas e acessíveis, promovendo melhor mobilidade na ilha.

Imagem: Agência Belém