Outeiro recebe serviços de emissão Passe Fácil e educação para o trânsito

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) realizou 406 atendimentos, entre emissão do Cartão Passe Fácil, ações de educação para o trânsito por meio de atividades lúdicas para crianças, distribuição de material educativo e orientações sobre a conduta segura no trânsito.

As atividades aconteceram de 9 às 13 horas, deste sábado, 15, dentro da programação da Prefeitura de Belém, alusiva aos 130 anos de Outeiro, ocorrida na escola municipal Pedro Demo.

Segurança no trânsito

O coordenador da Coordenação de Projetos e Educação para o Trânsito (CEPT) Manoel Pinheiro explicou a importância das ações educativas realizadas pela Semob, de conseguir levar não só a dinâmica lúdica mas trabalhar com o público externo sobre a preservação da vida no trânsito.

“É importante mostrar que trânsito é vida, que o cidadão pode sair de casa, seja como pedestre, de bicicleta, de moto ou de carro, tendo a certeza de que sairá e retornará em segurança”, pontuou Manoel Pinheiro, destacando a boa receptividade do público.

A estudante Micaela, 4 anos, aproveitou o jogão educativo para aprender brincando sobre segurança no trânsito. A cada momento ela respondia a uma questão de múltipla escolha, como a forma segura de atravessar em faixa cidadã ou itens de segurança para andar de bicicleta por exemplo. Ela e outras mais de 50 crianças quando erravam aprendiam com o erro.

A avó, a dona de casa Rosangela Barata e a mãe Raylane olhavam orgulhosa a pequena Micaela. “Ela já conhece as cores do semáforo e olha os dois lados quando atravessamos a pista”, contou a avó. A menina ganhou no jogo e comemorou com a mãe.

Perto de casa

A ação itinerante de emissão de cartões Passe Fácil é coordenado pela Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (Coau) da Semob, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Belém (Setransbel).

Para a coordenadora Patrícia Ellen da Conceição, é uma satisfação atender população necessitada dos serviços que a Semob oferta, uma vez que muitos usuários têm dificuldade de se deslocar até os postos de atendimentos e costumam aproveitar essas oportunidades de atendimentos em seu local de residência. Inclusive, os atendidos receberão os cartões e credenciais na própria escola de Outeiro, no dia 27 de maio.

A dona de casa Valdeila Mayara Sousa da Silva aproveitou o sábado para levar as filhas Rita, 16 anos, e Isabelly, 12 anos, para solicitar a 1ª via da meia-passagem. “Essa ação foi muito importante porque conseguimos acesso ao serviço próximo de casa e num sábado, com tranquilidade e sem precisar nos deslocar para São Brás”, pontuou, lembrando ainda que as meninas estudam em horários diferentes. “Sem contar a economia na passagem de ônibus”, completou.

José Otávio Nascimento é cardiopata e está desempregado. Precisa se deslocar para consulta médica e gasta com passagem de ônibus. “Vou fazer reavaliação da perícia para conseguir o passe Especial”, disse entusiasmado.

Já a idosa Maria Natalice Rodrigues Lopes, de 68 anos, aproveitou a ação e o sábado para solicitar a 2ª via do cartão do idoso. “Aproveitei que é perto de casa, sem precisar me deslocar para longe”, explicou.

A proximidade de casa facilitou ao agente de vias públicas Ricardo Tavares, 61 anos, para solicitar a credencial de vaga para estacionamento de idoso. “Trabalho no Ver-O-Peso e lá tem duas vagas destinadas para idoso e com a credencial já poderei utilizar o espaço”, disse.

Atendimentos

A Semob realizou 151 atendimentos do Passe Fácil. Desse total, 16 emissões de 2ª via de meia-passagem; nove de 1ª via de cartão Sênior ;14 agendamentos de 1ª via e uma solicitação de 2ª via do cartão Especial; quatro solicitações de credencial de vaga para estacionamento (idoso); cinco casos de biometria facial; 80 estudantes com documentação incompleta e 22 informações.

Durante a ação educativa, os agentes de Educação para o trânsito atenderam 55 crianças com o jogo educativo, em atividades lúdicas, e realizaram a distribuição de 150 panfletos informativos e 50 adesivos, com orientação sobre segurança no trânsito.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Semob