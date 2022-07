Outeiro registra domingo de praia com espaço disputado por um lugar ao Sol

O domingo de ontem, 17, o terceiro do Veraneio 2022, foi de espaço tomado de banhistas nas praias Grande, do Amor e da Brasília, na ilha de Outeiro, em Belém, o balneário mais perto da capital depois de Icoaraci. Aos poucos, o veranista vai retomando sua rotina de visita à bucólica depois da reabertura parcial da ponte que liga o continente ao distrito, ocorrida no sábado, dia 09, sem falar nos sons de isolamento social e praias fechadas por causa da pandemia da covid-19.

Barraqueiros e ambulantes festejam a retomada da normalidade nas praias de Outeiro, eles que amargaram mais prejuízos por conta das dificuldades de acesso de banhistas, principalmente na Praia Grande, onde está armada a estrutura de programação oficial da Prefeitura Municipal de Belém para este Veraneio.

Segundo disseram, no primeiro fim de semana, eles tiveram prejuízos, com poucas vendas e mesas ocupadas.

Ontem, por assim dizer, foi um dia de redenção, já que não faltou gente, calor em excesso e muito sol de Verão Amazônico.

Também as viagens de ônibus convencionais foram reforçadas com mais veículos na frota e a segurança que foi permanente por todo o fim de semana, feita por agentes da PM, Bombeiros e Guarda Municipal.

A expectativa é que no próximo final de semana se repita e até aumente o movimento de visitantes e piqueniques.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar