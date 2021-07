Outro prédio na região de Miami é esvaziado por problemas de segurança

Relatório encomendado após desabamento de edifício em Surfside mostrou que construção tem falhas estruturais e elétricas. Por ‘excesso de cautela’, autoridade local pediu a saída dos moradores.

Autoridades de North Miami Beach, na Flórida (Estados Unidos), determinaram nesta sexta-feira (2) o esvaziamento de um prédio por falta de segurança.

Segundo o governo local, a evacuação foi pedida após um relatório feito logo depois do desabamento do edifício Champlain Towers South, também na região metropolitana de Miami, em Surfside.

O relatório diz que o prédio Crestview Towers, com 156 apartamentos e construído em 1972, tem problemas na estrutura e na rede elétrica. Segundo o administrador da cidade, Arthur H. Sorey III, trata-se de uma medida de precaução, e o edifício poderá reabrir em breve.

“Por excesso de cautela, a cidade ordenou o fechamento imediato do prédio e a saída dos moradores para sua proteção, enquanto uma avaliação estrutural completa está sendo conduzida”, disse.

Buscas continuam em Surfside

Equipes de resgate vasculham os destroços de prédio que desabou na Flórida em foto de 1º de julho de 2021 — Foto: Pedro Portal/Miami Herald via AP

As operações de resgate em Surfisde, a poucos quilômetros dali, continuam nesta sexta-feira, data em que o número confirmado de vítimas do desabamento do Champlain Towers chegou a 22. Os desaparecidos somam 126.

A preocupação agora é com a tempestade Elsa, que se aproxima da Flórida e pode tocar o solo na semana que vem. Com ventos de 120 km/h, Elsa já é considerado um furacão e passa nesta sexta pela região de Barbados, no Caribe, mas a tendência é que ele perca sua potência durante o fim de semana.

As autoridades locais agora pensam em demolir a parte restante do prédio que desabou. No entanto, os órgãos de segurança ainda avaliam como fazer isso sem colocar em risco prédios aos redor e os possíveis sobreviventes dos escombros.

