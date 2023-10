Outubro Rosa: Ideflor-Bio conscientiza servidoras sobre prevenção ao câncer de mama

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) promoveu, ontem, sexta-feira, 20, um evento especial alusivo à campanha “Outubro Rosa”, mês de conscientização sobre o câncer de mama. A programação, realizada no Centro de Acolhimento do Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”, em Belém, foi direcionada às servidoras do órgão ambiental do Governo do Pará.

A iniciativa teve como objetivo sensibilizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. O evento ofereceu diversas atividades, roda de conversa e momentos de confraternização, criando um ambiente propício para a troca de experiências e a disseminação de informações relevantes sobre a saúde da mulher.

Servidoras do Ideflor-Bio receberam, ainda, orientações de voluntárias da Associação Paraense de Combate ao Câncer de Mama (Apacam), entidade não governamental que atua há 23 anos no combate e prevenção à doença. Elas abordaram temas como a importância da mamografia, o autoexame, a alimentação saudável e o papel do acompanhamento médico regular na prevenção do câncer de mama.

Além das palestras, o evento ofereceu exames clínicos gratuitos, proporcionando às servidoras a oportunidade de verificar sua saúde de forma rápida e prática. O Centro de Acolhimento do Parque Estadual do Utinga foi preparado para receber as participantes, de forma confortável e acolhedora.

CONTINUIDADE

A assessora técnica do Ideflor-Bio, Lena Pinto, destacou a importância de ações como essa para sensibilizar as servidoras e promover a conscientização sobre o câncer de mama. “A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para aumentar as chances de cura e reduzir a mortalidade causada por essa doença. Além disso, reforçamos o compromisso do Ideflor-Bio em promover a saúde e o bem-estar de suas colaboradoras”, afirmou.

O evento também contou com atividades recreativas, música ao vivo e distribuição de brindes alusivos à campanha Outubro Rosa.

Para a gerente de Gestão de Pessoas do Ideflor-Bio, Socorro Santiago, o evento foi considerado um sucesso, atingindo a meta prevista. “Nosso objetivo era provocar a reflexão nas servidoras do Instituto e ressignificar nelas a importância do combate ao câncer de mama. Estamos muito felizes com o engajamento de todas, e que esse conhecimento que elas adquiriram aqui, hoje, possa ser replicado e compartilhado com outras mulheres”, enfatizou.

INCENTIVO

O “Outubro Rosa” é uma campanha de alcance global que tem como objetivo conscientizar a sociedade, em especial as mulheres, sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Iniciativas como a promovida pelo Ideflor-Bio contribuem para ampliar o conhecimento sobre o tema e fortalecer a rede de apoio às mulheres que enfrentam a doença.

Para a servidora Carla Barbosa, “sem dúvidas é um evento que traz um pouco mais de conhecimento, principalmente para aquelas que não têm acesso a essas informações, para que tenham cuidado com a própria saúde. Tudo isso nos incentiva a pararmos um pouco do nosso tempo e olharmos para nós mesmas. Trabalhamos tanto e acabamos esquecendo da nossa saúde. Essa programação, com certeza, trouxe essa ênfase para nós, mulheres”, frisou.

Imagem: Agência Pará de Notícias