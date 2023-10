Outubro Rosa: Semsa orienta sobre o fluxo de solicitação de mamografia para prevenção do câncer de mama

Visando garantir a saúde integral da mulher e a prevenção do câncer de mama. A Prefeitura de Santarém, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está divulgando informações essenciais sobre o processo de solicitação de mamografia na rede pública. O procedimento é composto por vários passos, com o objetivo de garantir que todas as mulheres elegíveis tenham acesso a esse importante exame de prevenção.

Há duas categorias de solicitações de mamografia: a de rastreamento e a diagnóstica. A mamografia de rastreamento é recomendada para mulheres entre 50 e 69 anos, a cada dois anos, na ausência de sintomas, sendo prescrita por médicos e enfermeiros. Já a mamografia diagnóstica é solicitada em qualquer faixa etária, a critério médico, para investigar lesões suspeitas da mama.

Fluxo de solicitação de mamografia para prevenção do câncer de mama

Passo 1 – consulta:

Vá à Unidade Básica de Saúde (UBS) perto de sua casa. O médico ou enfermeiro verificará sua saúde e, se necessário, solicitará a mamografia.

Passo 2 – agendamento:

A UBS enviará a solicitação para a Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que marcará o exame e informará a você quando e onde será feito.

Passo 3 – preparação para o exame:

No dia do exame, siga as instruções da clínica. Evite usar desodorante, perfume, loção ou produtos na área das mamas, pois isso pode afetar as imagens.

Passo 4 – realização do exame:

Chegue à clínica na hora marcada. A mamografia é um tipo de raio-X das mamas, realizado por um técnico de radiologia, com você posicionada da forma adequada.

Passo 5 – recebendo o resultado:

Após a mamografia, um médico radiologista analisará os resultados, o que pode demorar alguns dias. Você receberá o resultado em uma consulta posterior com seu médico.

Com base nos registros da Central de Regulação da Semsa, em 2022, foram realizados 145 exames de mamografia, enquanto em 2023, até o presente momento, já foram efetuados 192 exames. É importante notar que a cota mensal para este exame é de 85 procedimentos.

SINAIS E SINTOMAS

As mulheres devem estar atentas aos sinais do câncer de mama, que incluem nódulo ou massa na mama, mudanças na forma ou tamanho da mama, como inchaço, deformação ou assimetria, alterações na pele da mama, como vermelhidão, retração, enrugamento ou descamação, secreção mamilar que não está relacionada à amamentação, dor na mama em alguns casos, mudanças no mamilo, como inversão ou retração, e inchaço ou dor nas axilas, que podem indicar um câncer de mama mais avançado, afetando os gânglios linfáticos.

É importante ressaltar que muitas condições mamárias não são cancerosas, e esses sintomas podem ser causados por diversos fatores. No entanto, qualquer alteração nas mamas deve ser imediatamente comunicada a um profissional de saúde para uma avaliação adequada.

“O diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de tratamento eficaz. Portanto, a Semsa incentiva todas as mulheres a seguir esse processo de solicitação de mamografia e a estar atentas à saúde de suas mamas. A prevenção é a melhor forma de combater o câncer de mama”, pontua a Referência Técnica em Saúde da Mulher, Larissa Ricarda.

Imagem: Agência Santarém