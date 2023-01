Ouvidor Agrário fala sobre a COP 30 e vários temas relativos à Amazônia

O desembargador Mairton Marques Carneiro, Ouvidor Agrário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, concedeu entrevista exclusiva ao repórter Júnior Campos, da Super Rádio Marajoara AM-1.130, durante o programa Mix Atualidades, retransmitido pela TV Marajoara Canal 50.1 e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ, por meio de seu portal on-line (www.aprovinciadopara.com.br), ocasião em que falou sobre a importância da Ouvidoria Agrária, sobre a Amazônia e sobre a questão ambiental. Na oportunidade, o magistrado denunciou que, a demorar mais ainda providências efetivas para resolver a questão da grilagem de terra, avanço da garimpagem ilegal, extração de madeira irregular e “teremos um deserto do Saara nesta região dentro de pouco tempo”.



Segundo Mairton Carneiro, trazer a COP 30 para a cidade de Belém foi uma das melhores ideias encampadas pelo governador Helder Barbalho e pela sociedade de um modo geral, afinal, quando os conferencistas chegarem na Metrópole da Amazônia, poderão ver in-loco a situação da Amazônia e conhecer o que é a Amazônia, este oceano verde de mata que está ameaçado, apesar de ser considerado como “o pulmão do mundo” com sua biodiversidade inigualável. Os conferencistas debaterão sobre o clima, sobre o meio ambiente e levarão para seus países uma imagem real do que está se passando na Amazônia.



Desta forma, diz o magistrado, é muito salutar que Belém tenha sido escolhida pelo governo federal para ser indicada como sede da Conferência do Clima.

Mairton Carneiro disse lembrar de quando esteve atuando como Juiz de Direito na Comarca de Itaituba, na década de 90. Naquela época, ele diz que já ficava assustado com o volume de queimadas, com o desmatamento, com a grilagem de terras e com o desmatamento na selva amazônica. Chegou a fazer expedientes para as autoridades do setor no Estado e no Brasil, ocasião em que denunciou a situação e disse de sua preocupação com a situação na Amazônia. Assim, vê com muito entusiasmo a vinda, a Belém, da COP 30, com o que espera que algo seja feito para preservar a mata e a fauna tão ameaçados.



Como magistrado, Mairton Carneiro dia já conhecer grande parte do Estado do Pará e que conhece a fundo a situação ambiental da Amazônia. Ele só ainda não explorou a região do Marajó, mas afirma que as ações encetadas pela Ouvidoria Agrária o farão conhecer o arquipélago oportunamente.



Disse que tem vários projetos para manter o homem da terra na terra, como o casamento comunitário, para freiar a situação de venda de terras ocupadas, um dos principais núcleos de conflitos agrários no Estado. Para tal, afirma que a Ouvidoria, que é um órgão de aconselhamento e de mediação de conflitos, está de portas abertas para receber a sociedade. É a sociedade que denuncia, que provoca os órgãos do Estado e do Judiciário a intervirem em situações que desencadeiam o conflito, a desordem e, no caso da Amazônia, a destruição da fauna e da flora.

(Roberto Barbosa com reportagem de Jr. Campos)

Imagens: Arquivo de A PROVÍNCIA DO PARÁ