Ouvidoria-Geral do Município adere à Rede Nacional de Ouvidorias

A Rede Nacional de Ouvidorias tem o objetivo de integrar as ações de simplificação desenvolvidas pelas Ouvidorias da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Sabendo disso, a ouvidora-geral do município de Belém, Márcia Kambeba, assinou nesta quarta-feira, 6, o termo de adesão do órgão à Rede.

“É um grande avanço para a Ouvidoria, todos saem ganhando, porque, além de dividir experiências com outras Ouvidorias, a instituição receberá capacitação para seus servidores e terá ciência dos procedimentos efetuados pelas outras entidades que já estão na rede,criando intercâmbio entre essas ouvidorias”, explica Márcia Kambeba.

A Rede Nacional de Ouvidorias é coordenada pela Ouvidoria-Geral da União (OGU), junto à Controladoria-Geral da União (CGU). Ao aderir, o órgão passa a integrar o Programa de Fortalecimento das Ouvidorias (Profort) que tem como objetivo apoiar os membros da Rede na execução das atividades de ouvidoria.

Essa medida faz parte de um conjunto de ações que estão sendo planejadas e colocadas em prática pela Ouvidoria-Geral. Entre elas, a atualização da Carta de Serviço ao Usuário e a criação do Núcleo da Mulher.

Texto: João Neto

Fonte: Agência Belém