Ovacionado pela torcida, goleiro do Remo faz contas para escapar do rebaixamento: ‘Duas vitórias’

Após a derrota para a Ponte Preta-SP no último fim de semana, o Remo volta a campo na quinta-feira (28), pela Série B. O adversário é o Cruzeiro, às 21h30, no Estádio Independência. Um duelo entre equipes que, neste momento, buscam o mesmo objetivo: a permanência na Segundona.

Quem falou sobre o cenário da tabela foi o goleiro Thiago Coelho. Substituto de Vinícius, o jogador foi o único a ser aplaudido após a derrota para a Macaca, no Baenão:

“Sabemos que são sete jogos. Duas vitórias. Mas nós brigamos com todas as outras equipes que estão em busca dos seus objetivos. Então, são jogos muito difíceis. Agora é a briga para quem consegue primeiro”, disse Thiago.

Confira o restante da entrevista do goleiro:

Sequência como titular:

“Estou muito feliz com a sequência que recebi. Quem me conhece sabe o quanto esperei e trabalhei por isso. É uma realização de um sonho vestir a camisa de um clube grande e estar dando conta do recado”.

Cruzeiro:

“É uma equipe grande no cenário nacional. Estamos lutando pelo mesmo objetivo, que é fugir do rebaixamento. É um jogo chave, de seis pontos. Temos que jogar com inteligência, sabedoria, fora de casa. Mas tenho certeza que vamos fazer uma grande partida e sair com o resultado positivo”.

Fonte O Liberal