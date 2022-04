Ovo de Páscoa fomenta alegria da ressurreição e a economia em geral

Os supermercados, magazines, shoppings e lojas de caramelos estarão lotados neste Sábado de Aleluia, 16. A clientela irá correr atrás de famosos ovos de Páscoa, motivos e chocolate cheio de delícias para as crianças e para todos que apreciam o saborosos produto, que tem em quantidade e em todos os preços, os mais caros chegando até a R$100,00 e, os mais em conta, em torno de R$10,00. Mas, além desses locais, há também os fabricantes artesanais do ovo de Páscoa, pessoas que se dedicam a fabricar o saboroso ovo a preços bem mais em conta que os praticados pelas lojas e que ajudam na economia familiar.



Segundo pesquisas realizadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, neste ano, os ovos de Páscoa estão muito mais caros do que na Páscoa de 2020 e de 2021, anos em que o país enfrentou a fase mais aguda da pandemia da covid-19, com restrições de todas as formas. Mesmo assim, naqueles anos, o produto em chocolate estava caro e teve bastante procura, já que shoppings, lojas de magazines e supermercados estavam funcionando parcialmente e com as prateleiras lotadas de chocolate para todos os preços e gostos.



Dona Adriana Ferreira de Souza, moradora de Benevides, viu, no ano passado, uma forma de passar o tempo, ajudar as crianças da área onde reside e de incrementar o orçamento familiar fabricando ovos, bombons e vários outros artigos em chocolate com preços bem baratinhos. “Tenho produtos bem feitos aqui custando a partir de R$3, R$4, R$5, R$8,00”, explicou a artesã.



Adriana conta que começou de forma bem esportiva, com pequeno investimento no ano passado, mas que, neste ano, os pedidos, as encomendas, aumentaram cerca de 300%, tanto que ela precisou ir mais de três vezes ao centro da cidade para comprar os materiais, como chocolate em barra, formas e embalagens para entregar produtos bem apreciáveis.



Perguntada se, realmente, a fabricação dos ovos dá muito trabalho e se compensa financeiramente, Adriana, toda sorridente, disse que, “com certeza”, há muito o que fazer mas que, no final, dá até prazer, pois vê as crianças chegarem na sua porta para comprar o chocolate bem baratinho que não comprariam em supermercados e lojas de magazines. “Eles saem sorrindo, felizes, isso deixa a gente tão feliz”, disse.



Outra artesã ouvida por A PROVÍNCIA DO PARÁ é dona Gabriela Dantas, que trabalha com o marido, o operário especialista em acabamentos de construção, Alexandre Dantas, residentes no bairro do Souza. Eles estão fabricando ovos de Páscoa com preços variados, mas bem abaixo dos valores praticados no comércio convencional.



Para incrementar as vendas, chamando a atenção da comunidade, ela também fez uma cesta de Páscoa e fez uma rifa. “Quem for sorteado vai levar uma porção de coisas gostosas que a gente está fazendo por um precinho bem camarada”, disse Gabriela que, nos fins de semana, trabalha com a venda de tapioca e cuscus dentro de casa.



