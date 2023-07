Ozzy Osbourne detalha estado de saúde delicado: “Lutando”

A luta de Ozzy Osbourne, de 74 anos, pela sua saúde não tem sido fácil. O artista, que sofreu uma queda em 2019, vem enfrentando diversas sequelas que comprometeram sua vida nos palcos. Ele também foi diagnosticado com Parkinson. No início deste mês, Osbourne cancelou sua participação no festival Power Trip; a apresentação ocorreria em outubro de 2023 e seria a primeira em anos.

– Infelizmente, meu corpo está me dizendo que não estou pronto e eu sou muito orgulhoso para que meu primeiro show em cindo anos seja meia-boca – afirmou.

Nesta segunda-feira (24), o roqueiro detalhou seu estado de saúde.

– Estou batalhando contra tudo – afirmou, no programa OzzySpeaks, da rádio americana SiriusXM.

– Por exemplo, na segunda-feira passada, fui remover um filtro. Porque eu tinha coágulos de sangue nas minhas pernas e eles [os médicos] colocaram um filtro na artéria para impedir que os coágulos de sangue fossem para o meu coração e meu cérebro. Então, na segunda-feira, eu fui retirar [o filtro]. Os coágulos sanguíneos estavam todos atolados – revelou.

– Então, colocaram uma coisa lá no meu pescoço, direto na minha virilha.

Segundo Osbourne, o problema soa pior do que é. Em fevereiro, Ozzy chegou até a anunciar sua aposentadoria das turnês, mas a decisão já foi suspensa pelo próprio artista.

– Estou determinado a voltar ao palco, mesmo que seja pregado a uma placa com rodas – declarou à SiriusXM no início do ano.

Agora, ele confessou ter muitas frustrações.

– É só decepção atrás de decepção. Tenho que fazer essa p**** [tratamento médico] para eu seguir minha vida – declarou.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: CARSTEN REHDER/EFE/EFEVISUAL