PA-275: Condutor de caminhonete é arremessado em capotagem e morre

Jaime Sousa Batista, 42 anos, morreu em acidente rodoviário, na noite de ontem, domingo (6). Ele dirigia caminhonete Mitsubishi L-200, Triton, cor prata, placa QBB-0I81/São José do Rio Preto, (SP), pela Rodovia PA-275, a cerca de 15 quilômetros do centro de Parauapebas, quando perdeu o controle do veículo que capotou várias vezes.

Ao lado do condutor viajava a mulher dele, a enfermeira Francilene Fernandes Batista, 42, que está internada no Hospital Municipal de Parauapebas. No carro estava também Ruan Rodrigues Castro Silva, 22, amigo do casal, que estava no banco de trás e sofreu leves escoriações.

A Reportagem apurou que Jaime Batista, a mulher e o amigo retornavam de Marabá, onde o condutor teria ingerido bebida alcoólica, e dirigia em alta velocidade. Ao sair de uma curva, ele perdeu o controle da direção, o veículo ficou desgovernado e capotou várias vezes. Jaime, que estava sem o cinto de segurança, foi arremessado do veículo e morreu no local.

Ruan Castro contou que o casal o havia levado a Marabá para fazer a prova do concurso da PM e que o acidente aconteceu faltando apenas 15 quilômetros para chegarem a Parauapebas.

Polícia Militar e Samu foram chamados, mas Jaime já estava morto. Em seguida, a Polícia Civil chegou ao local acompanhada de equipe do IML para fazer o levantamento do acidente e a remoção do corpo.

Por: Caetano Silva

Fonte: Blog Zé Dudu