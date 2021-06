Pabllo Vittar faz referência a Mia Colucci, de Rebelde, em novo clipe

Triste com T foi dirigida por Flávio Vernie e pela própria Pabllo Vittar. O clipe dá sequência ao conceito lançado no hit Ama Sofre Chora

O lançamento de Triste com T, o novo clipe da cantora Pabllo Vittar, é o grande acontecimento do cenário musical brasileiro desta sexta-feira (25/6).

Além do talento e do swing da intérprete maranhense, foi um detalhe inesperado que roubou a cena no vídeo, que já soma quase 500 mil visualizações no site YouTube.

Em um dos trechos da produção, Pabllo aparece com um pequeno celular V3 preso a uma bota de cano alto. Esse estilo de figurino ficou famoso em meados da década de 2000, depois de ser adotado como a marca registrada da personagem Mia Colucci (Anahí), protagonista da novela mexicana Rebelde.

Leia a matéria completa no site Estrela Latina.

Fonte Metropoles