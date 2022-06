Pabllo Vittar morde pênis de Pedro Sampaio e leva tapa na bunda

Um show de Pedro Sampaio virou assunto nas redes sociais nesta quarta-feira (15). Isso porque durante o aniversário de Rafa Uccman, em São Paulo, a cantora Pabllo Vittar dá uma “mordidinha” perto da parte íntima do cantor.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a cantora agachada na frente do artista. Ela, então, se aproxima das partes íntimas de Pedro e dá uma mordida na região do pênis do cantor.

Já nos Stories do Instagram de Pabllo, um vídeo mostra Pedro Sampaio, desta vez ao lado de Luísa Sonza, batendo no bumbum da cantora. A ex de Whindersson Nunes, inclusive, dá uma mordida em certo momento.

Fonte: Portal Debate