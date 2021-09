Pacajá bate recorde na geração de empregos no Pará

O município de Pacajá, na região sudeste do Pará, a 600 quilômetros da capital paraense, é um dos líderes no Estado quando o assunto é geração de empregos. Os dados são conferidos com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)

Localizado na região da Transamazônica, Pacajá ocupa lugar de destaque em razão de obras públicas e do linhão de transmissão de energia de Belo Monte, que tem arregimentado centenas de trabalhadores e movimentado a economia local.

A movimentação é tamanha na cidade, que trabalhadores desempregados se tornaram espécie em extinção e Pacajá se vê obrigado a fazer “importação” de mão de obra.

Em abril, Pacajá consolidou, conforme o Ministério da Economia, 1.153 vínculos líquidos de emprego com carteira assinada, sendo o 16º maior gerador de postos formais do Brasil. Das 27 capitais do país, só nove abriram mais empregos que Pacajá. Nem mesmo metrópoles com mais de um milhão de moradores — como Belém, Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre e Maceió — foram páreo para o município de 50 mil habitantes, cuja maior parte deles vive na zona rural.

Aliás, consta que Pacajá surrou também Parauapebas, que aparece em 2º lugar no Pará e em 26º no Brasil, com 888 postos celetistas criados em abril. No acumulado do ano, porém, Parauapebas está em situação melhor, com impressionantes 3.088 novos empregos criados (um a cada 55 minutos, entre janeiro e abril), enquanto Pacajá vem na 2ª posição, com 1.918 (um novo emprego a cada hora e meia).

Canaã dos Carajás, com 313 empregos, e Marabá, com 276, foram os 3º e 4º que mais empregaram no estado em abril, também com bons volumes de trabalhadores engajados, mostrando que o cinturão geográfico entre Pacajá e Canaã dos Carajás é, hoje, certamente um dos mais prósperos do Brasil.

Municípios que mais empregaram

1º Pacajá: 1.153

2º Parauapebas: 888

3º Canaã dos Carajás: 313

4º Marabá: 276

5º Santarém: 174

6º Dom Eliseu: 133

7º Barcarena: 128

8º Castanhal: 115

10º Tomé-Açu: 103

Municípios que mais dempregaram (saldo)

10º Vigia: -17

9º Curuá: -18

8º Benevides: -19

7º Itupiranga: -20

6º Portel: -20

5º São Miguel do Guamá: -26

4º Santana do Araguaia: -27

3º Oriximiná: -28

2º Moju: -63

1º Ananindeua: -100

Imagem: Ray Nonato/Ronabar