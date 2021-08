Pacheco decide rejeitar pedido de impeachment de Moraes

Na esta quarta-feira (25), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rejeitou o pedido de impeachment apresentado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro protocolou o pedido na última sexta-feira (20), após Moraes ter mandado prender o presidente do PTB, Roberto Jefferson, por ataques à democracia e ao STF.

O chefe do Executivo disse que os atos do ministro do Supremo “extrapolam com atos os limites constitucionais”.

Fonte: Pleno News