Pacheco: É fundamental garantir que as eleições não sejam manipuladas

O presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), destacou o respeito à democracia e disse esperar que “o processo eleitoral não seja afetado por manipulações de disparos em massa através de robôs”. O discurso ocorreu na abertura da 4ª Sessão Legislativa da 56ª Legislatura, nesta quarta-feira (2/2).

Ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL), Pacheco frisou a importância de se manter o respeito às divergências e às instituições. O presidente do Congresso também destacou que espera a “fiscalização e a punição daqueles que atentem contra o processo eleitoral”.

Aos eleitores, o parlamentar pediu que haja “senso crítico e responsabilidade para distinguir fatos verdadeiros das inaceitáveis fake news” — matéria que está em análise pelas Casas Legislativas.

Sessão Legislativa

A sessão do Congresso Nacional começou com um minuto de silêncio em homenagem às vítimas brasileiras da covid-19 e aos mortos nas tragédias da Bahia, Minas e São Paulo.

Por: Cristiane Noberto

