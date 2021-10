Paciente fica presa dentro de elevador no PSM da 14 de Março, em Belém

Uma paciente ficou presa, nesta terça-feira (12), em um dos elevadores do Pronto Socorro Municipal (PSM) da 14 de Março, em Belém.

Imagens mostram a dificuldade para retirar a maca onde estava Maria Rosa Fonseca, 59 anos. Ela estava sendo levada para fazer exames quando o elevador parou.

A paciente, que deu entrada no PSM há mais de duas semanas para tratar complicações da diabetes, está tendo de respirar com ajuda de um suporte, e foi assim que ela ficou dentro do elevador por cerca de 15 minutos, acompanhada de um técnico do hospital.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Semas) de Belém confirmou o incidente com o elevador, mas disse que a paciente recebeu os cuidados necessários e que todos os elevadores do PSM passam por manutenções constantes.

Fonte: g1 PA — Belém