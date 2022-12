Pacientes atendidos no Pronto Socorro do Guamá ganham nova sala de hemodiálise

Os pacientes internados no Hospital Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei (HPSM do Guamá), que precisarem realizar hemodiálise de urgência, serão acolhidos em um novo espaço. É que a unidade ganhou uma nova sala de hemodiálise que passou a funcionar nesta semana. Com dois leitos e aparelhos para hemodiálise, o novo espaço vai garantir mais privacidade e conforto para os usuários que necessitam do tratamento.

A enfermeira Mirtes Dutra, responsável pelo serviço de hemodiálise de urgência do hospital, conta que antes o serviço só era disponível no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade. O serviço começou a ser descentralizado para outros setores como a sala vermelha. Agora, com uma sala específica para a realização do tratamento, a enfermeira garante que o serviço ganhará ainda mais qualidade.

“Com a inauguração deste novo espaço nossos pacientes terão um ambiente específico para o seu acolhimento. Isso vai proporcionar mais conforto, segurança e privacidade para esses pacientes, que já se encontram em uma situação de vulnerabilidade devido à doença. Este novo espaço vai impactar na melhoria deste tratamento”, ressalta a enfermeira.

O técnico de enfermagem Mário Paes, servidor há 20 anos do PSM do Guamá, ressalta a importância do espaço para o tratamento dos pacientes. “Acho muito importante este novo espaço dedicado ao atendimento de pacientes que precisam fazer hemodiálise. Antes o tratamento era realizado na sala vermelha e CTI. Na sala vermelha, por exemplo, não havia privacidade para a realização do tratamento, já que é um espaço onde outros usuários com outras enfermidades também recebem atendimento. Esse novo espaço é um ganho para o pronto-socorro e também para os pacientes”, reforça.

HPSM Humberto Maradei – O PSM do Guamá foi fundado há 21 anos ainda durante a primeira administração do prefeito Edmilson Rodrigues. Mais de 700 servidores, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes administrativos e demais colaboradores atendem a população na unidade.

No espaço são realizados, por dia, em média 500 atendimentos de média e alta complexidades, em clínica médica, cirurgia geral, vacinação, em urgência e emergência, além de exames laboratoriais e de imagem. Nos últimos seis meses, foram realizadas no hospital 935 diálises e 159 pacientes atendidos, uma média de 30 pacientes por mês.



Texto: Danielly Gomes

Fonte: Agencia Belém/Foto: Ascom/Sesma