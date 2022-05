Pacientes de UTIs da rede municipal recebem tratamento com laser odontológico

Os pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do hospital “Dom Vicente Zico” e nos hospitais Pronto Socorro Municipal (HPSM) “Mário Pinotti” e “Humberto Maradei” estão sendo submetidos a sessões de laserterapia odontológica. Outro espaço da Prefeitura de Belém que oferta esse tratamento é o Centro de Especialidade Médico Odontológica (Cemo) para pacientes especiais e com Disfunção Tempero Mandibular (DTM).

A laserterapia, oferecida desde o último dia 20 deste mês de maio, é um tratamento que utiliza como base os raios laser. É realizada em sessões e costuma ser eficaz e indolor. Os raios agem no tratamento de diversas doenças bucais e também na cicatrização e regeneração de tecidos.

O laser presente no equipamento de laserterapia é composto por um raio de luz com ação anti-inflamatória, analgésica e bioestimulante. Dentro dele contém comprimentos de ondas magnéticas, que ao entrar em contato com os tecidos, agem como um tratamento odontológico.

A mãe de uma criança internada no Pronto Socorro Mário Pinotti, que prefere não ser identificada, relata que a filha aos 3 anos de idade desenvolveu a Síndrome de Stevens Johnson (SSJ) devido ao medicamento Fenobarbital, que é um anticonvulsivo, e evoluiu para a Necrólise Epidérmica Tóxica (NET). Por conta deste quadro a criança foi internada no Hospital.

Nesse período, a mãe conta que a criança recebeu atendimento odontológico com laserterapia e fez um acompanhamento intensivo com a laserterapia com o total de 19 sessões diárias para cicatrizar totalmente a boca da menina.

“Assim que ela iniciou a laserterapia foi perceptível a melhora dela, diminuindo as lesões, cicatrizando, reduzindo o inchaço, pois ela não estava mais podendo comer, falar, abrir a boca e qualquer movimento sangrava a boca dela”.

Ela disse estar feliz em saber que agora o Pronto Socorro da 14 de março já possui o laser. “E que outras pessoas serão beneficiadas com esse tratamento, que não é tão acessível assim fora do Hospital, tanto em questão de disponibilidade de profissionais capacitados, quanto pelo valor. O laser proporciona melhora no quadro clínico de pacientes, como a minha filha”, destaca a mãe da paciente.

A coordenadora da referência técnica em Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), Ceci Baker, informa que “o laser se torna amplamente aplicável. Além disso, é um procedimento minimamente invasivo, oferece conforto, menos dor e resultados mais rápidos e satisfatórios aos pacientes hospitalizados. É a primeira vez na história do município de Belém que temos laser odontológico nestes espaços para o tratamento dos pacientes”, frisa.

A laserterapia odontológica pode ser aplicada em vários tratamentos de diversas doenças bucais, entre elas, no tratamento de mucosite oral (úlceras dolorosas em pacientes que recebem quimioterapia e radioterapia), herpes labial, candidíase, aftas, nevralgias, xerostomia (sensação de boca seca), diminuição do fluxo salivar, paralisias faciais, dores articulares, inflamações e lesões na mucosa oral, disfunção temporomandibular, doença periodontal, pós-operatórios cirúrgicos e outros.

“Essas doenças são muito agravantes em pacientes especiais e internados, que, por muitas vezes, não conseguem higienizar a cavidade bucal de forma eficiente. Por isso que a utilização da laserterapia odontológica na prevenção e tratamento de doenças odontológicas é tão importante nestes casos”, reforça Baker.

Texto:n Danielly Gomes

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Sesma