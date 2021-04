Pacientes do Hospital Oncológico Infantil comemoram o ‘Dia Mundial da Terra’

Hospital paraense orienta diferentes públicos sobre os desafios socioambientais e impactos da ação humana

Pacientes e colaboradores do Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, comemoraram nesta quinta-feira (22) o “Dia Mundial da Terra”. Foram realizadas diversas ações que remetem a conscientização de sustentabilidade e preservação ambiental.

Os setores de Sustentabilidade e Custos do hospital iniciaram o trabalho de sensibilização sobre os desafios socioeconômicos e ambientais, impactos da ação humana e preservação do ecossistema para os diferentes públicos de relacionamento da instituição.

O encerramento da atividade e orientação, que leva em consideração os tópicos apresentados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), acontece nesta sexta-feira (23).

A ação contempla os profissionais de diferentes turnos de trabalho, seguindo os protocolos de segurança devido a pandemia. Podcast e vídeos alertam para o consumo eficiente de energia elétrica e água, além de orientações nos setores do hospital, como o descarte correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) em tempos de pandemia, por exemplo, o descarte de máscaras.

Como atividade interativa, em diferentes horários na rotina de trabalho, os colaboradores são surpreendidos com perguntas veiculadas no sistema sonoro interno do hospital, cujas respostas corretas, via ligação de ramal para o setor de Sustentabilidade, garantem o direito a prêmios sustentáveis.