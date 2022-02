Pacientes oncológicos são beneficiados com melhorias na prestação de serviços no Ophir Loyola

Instituição pontua novas adequações no espaço e no atendimento ambulatorial a partir do dia 03 de março

Principal hospital da rede pública do Pará voltado para o tratamento de câncer, o Hospital Ophir Loyola (HOL) sofrerá adequações no espaço físico e no fluxo de atendimento aos usuários. A partir do próximo dia 03 de março, os pacientes contarão com mais tranquilidade e conforto para aguardar a marcação de consultas e exames.

De imediato, o HOL iniciou reparos emergenciais, como pinturas, melhor climatização e disponibilização de novas cadeiras na recepção do ambulatório, visando melhor acomodação dos usuários que necessitam realizar agendamentos. Ainda em virtude da efetivação de melhorias no local, a instituição ampliou o horário de atendimento para marcação de consultas e exames e aumentou o quantitativo de servidores disponíveis para este serviço.

A direção explica que, para o pronto cumprimento das medidas, serão necessárias adequações no ambiente e na prestação dos serviços. “Estamos viabilizando a contratação de uma Central de Atendimento para que os agendamentos de consultas e exames especializados sejam feitos por telefone, a fim de garantir melhor comodidade aos usuários”, afirma a diretora-geral, Ivete Vaz.

Foto: DivulgaçãoA gestora informa que as iniciativas buscam agilizar o atendimento e o agendamento de procedimentos médicos. “A propósito, esse serviço já conta com novo horário, iniciando às 06h30 e encerrando às 19h00. Todos os pacientes permanecerão no interior do ambulatório até que sejam atendidos. Além disso, disponibilizaremos desjejum aos usuários que chegam muito cedo ao hospital. A nossa prioridade é garantir um melhor acolhimento aos nossos pacientes”, ressalta Ivete.

Conforme estabelecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), os maiores de 60 anos poderão comparecer ao atendimento com um acompanhante. Sobre a ampliação do quadro de colaboradores, a instituição ressalta que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado à contratação de 28 médicos de diversas especialidades. A direção-geral informou ainda que, na primeira quinzena do mês de março, serão abertos outros dois processos, ofertando mais 82 vagas para diversos cargos.

Uma outra medida é a adequação das atividades exercidas pela equipe da Divisão de Serviço Social em razão das mudanças que estão sendo implementadas. A ideia é que os profissionais estejam ainda mais atuantes na amenização dos problemas sociais dos pacientes, em conformidade com as necessidades existentes.

Locação

Fundado em 1912, o HOL é certificado como Centro de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon) pelo Ministério da Saúde. Visando oferecer assistência de urgência e emergência melhor estruturada, a direção-geral iniciou processo para a locação de um imóvel para a instalação provisória da Unidade de Atendimento Imediato (UAI). O objetivo é deslocar o serviço para possibilitar a execução de obras no espaço, onde atualmente funciona a unidade de urgência. Em paralelo à iniciativa, estudos já estão sendo realizados para que não haja prejuízos ao atendimento dos usuários.

Quimioterapia

Com o objetivo de facilitar a triagem e o direcionamento do paciente, a Divisão de Quimioterapia reformulou a identificação de consultórios e usuários, atendendo os critérios do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Para maior conforto, aumentou o número de dispensadores de álcool e melhorou a climatização dos ambientes.

Os pacientes em tratamento quimioterápico agora contam com uma recepção de enfermagem. Nesse serviço, os assistidos têm exames laboratoriais e estado clínico avaliados, antes de serem encaminhados à quimioterapia. Vale ressaltar que o setor recebe pacientes a nível ambulatorial, tendo como serviços o atendimento e consultas com especialistas da oncologia, hematologia e serviço social.

Texto: Ellyson Ramos/Ascom Ophir Loyola / Por Luana Laboissiere (SECOM)