Padeiro teria sido executado por ex-marido inconformado ou em acerto de contas

Cláudio Ferreira da Silva, 42 anos, padeiro, natural de Barra do Corda (MA), foi assassinado por volta das 15h de ontem segunda-feira (3), quando se encontrava em casa, na invasão da Vila Cedere I, a 25 quilômetros do centro de Parauapebas.

Na hora da execução, dois homens chegaram em uma motocicleta Honda Fan, cor prata, e perguntaram quem era o padeiro. Cláudio disse que era ele e um dos homens, já de arma em punho, mandou que ficasse de frente para a parede e levantasse os braços. Em seguida disparou duas vezes contra a vítima. Uma das balas atingiu a nuca e matou o padeiro instantaneamente.

Uma das hipóteses para a eliminação de Cláudio Ferreira da Silva é de que o mandante do crime tenha sido o ex-marido da mulher dele, de quem estaria recebendo ameaças de morte. A outra suposição é de que ele tenha sido vítima de crime de acerto de contas com traficantes ou com membros de uma facção criminosa.

O presidente da Associação dos Moradores da vila, em declarações à Polícia Militar, disse que o padeiro era traficante de drogas e propagava que fazia parte de uma das facções criminosas que atuam em Parauapebas.

Por: Caetano Silva

Fonte: Blog Zé Dudu