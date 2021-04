Padrasto suspeito de estuprar enteada é preso na Ilha de Mosqueiro

Investigações sobre o caso deram início à operação ‘Liberty’. Vítima tinha 13 anos na época do crime.

Um homem suspeito de estuprar a enteada foi preso, na manhã desta terça-feira (27), na Ilha de Mosqueiro, em Belém. A prisão foi efetuada por agentes civis da localidade, que cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o acusado pelo crime de estupro de vulnerável. O agressor não teve a identidade informada pelas autoridades policiais.

As investigações sobre o caso deram início à operação “Liberty”, realizada pela Polícia Civil com o apoio de conselheiros tutelares. A equipe seguiu até o bairro Ipixuna, onde localizou e prendeu o acusado. Ainda conforme a PC, na época do crime a vítima tinha apenas 13 anos.

Não há informações se o suspeito ainda convivia com a vítima quando foi preso. O acusado foi autuado e encaminhado pelos agentes para a delegacia do distrito, onde está à disposição da justiça.

O crime de estupro de vulnerável está previsto no artigo 217A do Decreto Lei nº 2.848/40. A pena para quem tiver “conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos” vai de oito a 15 anos de prisão.