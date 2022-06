Padrasto tenta matar enteada de 15 anos afogada em Santarém

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante após tentar matar uma adolescente de 15 anos, em um igarapé, no bairro Área Verde, em Santarém, no oeste do Pará. O crime aconteceu por volta das 01h00 da madrugada da segunda-feira (6). A garota foi salva no momento em que o acusado a mantinha no fundo do igarapé. O suspeito é padrasto da vítima.

Trata-se de Gilberto de Sousa Pereira, preso em flagrante por uma guarnição do 35º Batalhão de Polícia Militar (35º BPM), comandada pelo 1º sargento Nailton Sousa dos Santos. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de feminicídio e quando chegou ao local indicado, os policiais militares avistaram o suspeito. Ele estava dentro do igarapé. Quando os PMs perguntaram sobre a menina, ele disse que não sabia dela. Porém, neste momento, a garota conseguiu colocar os braços para fora d’água.

Um dos policiais pulou no igarapé para salvar a vítima. Os policiais travaram luta corporal com Gilberto, que estava bastante alterado e aparentava sinais de embriaguez.

A adolescente foi retirada de dentro do igarapé desfalecida. A cabo da PM, Simone Regina, fez os procedimentos de reanimação na vítima, que reagiu e voltou a respirar. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e a conduziu para o Pronto Socorro Municipal, onde recebeu cuidados médicos.

A garota estava bastante machucada, com vários ferimentos pelo rosto, resultado da agressão sofrida durante o ataque de fúria do padrasto.

Conduzido para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, Gilberto de Sousa, disse que estava bêbado e teve uma crise de ciúmes da mulher, descontando na filha da companheira sua ira.

Ele foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.

