Padre Bruno e Epaminondas Gustavo têm homenagens aprovadas pela Alepa

Os deputados aprovaram ontem, terça-feira, 15, em 1.º turno, os projetos contidos na pauta, com destaque às proposições que instituem a Sessão Azul nos cinemas com a reserva de sessões de cinema às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA); o projeto que denomina Usina da Paz Padre Bruno Sechi, que integra o Programa Territórios pela Paz (TerPaz); o que institui do Dia Estadual do Riso Epaminondas Gustavo, em homenagem ao juiz Claudio Rendeiro. Também foi aprovado o reconhecimento da “Luta Marajoara”, uma manifestação sociocultural e desportiva, como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial. A sessão foi conduzida pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Chicão (MDB).



O projeto que institui a “Sessão Azul”, de autoria do deputado Fábio Filgueiras (PSB), obriga as redes de cinema a reservarem uma sessão por mês, no mínimo, às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O deputado informou que a iniciativa tem por finalidade conscientizar a sociedade sobre a importância de fornecer às pessoas com TEA o direito ao acesso a salas de cinema. Hoje, uma em cada 100 crianças tem o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A estimativa é que, em todo o mundo, 70 milhões de pessoas tenham TEA, sendo 2 milhões no Brasil.



PADRE BRUNO SECHI

A proposta de autoria do deputado Carlos Bordalo vai designar a Usina da Paz, a ser instalada no bairro da Cabanagem em Belém, de Padre Bruno Sechi. O projeto Usina da Paz integra o Programa Territórios pela Paz desenvolvido na gestão do governo Helder Barbalho. Para o deputado, a homenagem é justa porque o padre, apesar de nascido na Sardenha, na Itália, teve uma história de mais de 50 anos na cidade, terra onde ele se sensibilizou com a vida difícil de famílias de moradores da periferia, e criou o Movimento da República do Pequeno Vendedor — o EMAUS, em 1970. A propositura se deve ao fato de que a área de atuação da Usina da Paz tem relação direta com as áreas em que o padre mais atuava e tinha presença constante.



EPAMINONDAS GUSTAVO

O deputado Dirceu Ten Caten (PT) subiu à tribuna para defender o seu projeto que propõe a instituição do Dia Estadual do Riso Epaminondas Gustavo, no dia 18 de janeiro, data em que é comemorado o Dia Internacional do Riso. Nessa mesma data, em 2021, faleceu o juiz de Direito Cláudio Henrique Lopes Rendeiro por complicações da Covid-19. Cláudio Rendeiro, dedicou 26 anos de sua vida à carreira da magistratura paraense. “Deus o chamou na mesma data comemorada como o Dia Internacional do Riso”, falou o autor. O juiz foi um dos humoristas mais famosos do Pará, interpretando Epaminondas Gustavo, personagem criado pelo juiz. Rendeiro atuou na área penal. A defesa pela ressocialização de egressos do sistema pena foi uma das principais atuações na magistratura no Poder Judiciário do Pará.



LUTA MARAJOARA

A Luta Marajoara existe como registro, sendo praticada no norte do Brasil, em especial no arquipélago do Marajó, principalmente por ocasião de determinadas festividades nos povoados das cidades. O projeto é de autoria do deputado Raimundo Santos, que destaca a projeção nacional e até internacional da luta, devido a presença de lutadores paraenses como Deiveson Figueredo, nascido em Soure, lutador de artes marciais mistas do Brasil e que compete como peso-mosca, sendo o atual campeão da categoria, no Ultimate Fighting Championship — UFC, que utiliza as técnicas em suas lutas.



Foram aprovados ainda os projetos que estabelecem dias estaduais no Calendário Oficial do Estado: o Dia da Menina, de autoria da deputada Michele Begot (MDB), para chamar a atenção aos direitos das meninas e jovens mulheres, destacando o seu acesso a produtos de higiene principalmente no período da menstruação; a criação do ‘Junho Vermelho’, projeto formulado pela deputada Dilvanda Faro (PT), como mês de conscientização sobre a prevenção e erradicação do trabalho infantil; o Dia do DJ (Disc Jockey), artista responsável por transmitir música na rádio, televisão ou em qualquer local onde se ouça música, principalmente ‘boates’, casas de ‘shows’, discotecas, etc.



PATRIMÔNIO

Também foi aprovado o projeto que declara como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial para o Estado, a Banda de Música do Instituto Federal do Estado do Pará — IFPA, uma iniciativa da deputada professora Nilse Pinheiro. A banda é datada de 30 de novembro de 1970, iniciada pelo professor de educação artística da então Escola Técnica Federal do Pará (ETEF-PA), Manoel Nery Filho, que na época atuava também como regente da banda de música dos fuzileiros navais da Marinha, em Belém.

Imagem: Ozeas Santos (AID/Alepa)