Padre desaparece após canoa naufragar durante passeio em Floresta do Araguaia

O Padre Benedito Rodrigues Costa, o padre Bené, desapareceu nas águas do Rio Araguaia, na manhã desta terça-feira, 15, quando seguia de canoa perto da represa de uma propriedade rural no município de Floresta do Araguaia, no sul do Pará. Ele é o pároco da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no município de Rio Maria, segundo informações divulgadas pelo site Zé Dudu.



Agentes do Corpo de Bombeiros fizeram buscas na região do acidente por todo o dia de hoje, mas até então, o corpo do sacerdote não foi encontrado. A comoção é intensa nas redes sociais locais. A informação apurada é de que o padre participava da confraternização de padres.



Um comunicado sobre o acidente foi divulgado pela Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia, que reiterou que o religioso estava na confraternização com os padres da região, e o acidente ocorreu quando eles saíram a passeio pela represa. A Diocese segue acompanhando os trabalhos dos Bombeiros e pede a todos os religiosos orações para que o Padre Benedito seja encontrado com vida.