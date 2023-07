Padre é afastado após mulher invadir igreja para se declarar

O padre Geraldino Rodrigues de Proença, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Arapongas, no norte do Paraná, foi afastado das funções religiosas por 30 dias, após uma mulher invadir a igreja a fim de se declarar para ele. O afastamento foi concedido para que o pároco, que ficou abalado, cuide de sua saúde.

O episódio ocorreu na última quarta-feira (12). De acordo com testemunhas, a mulher, que não teve a identidade revelada, estaria em um surto psicótico. Ela teria ficado trancada no banheiro da paróquia por duas horas ameaçando suicídio.

Em nota, a Diocese de Apucarana afirmou que o padre não estava no local no momento da invasão.

Ainda segundo testemunhas, a mulher nutria uma espécie de “fixação” no padre, de quem recebia aconselhamento. O assédio ao pároco já estaria acontecendo há meses.

A Diocese afirmou que está “acompanhando toda a situação de ameaças, assédios e acusações sofridas pelo pároco há alguns meses, sendo injustas e descabidas”.

O bispo dom Carlos José de Oliveira lamentou o ocorrido e confirmou que o padre Geraldino precisará de cuidados médicos.

– Sentimentos de apreensão, tristeza e questionamentos são esperados e normais em uma situação como esta. Sofremos todos: padres, leigos e o bispo diocesano – disse o religioso.

E acrescentou:

– O momento não deve ser de julgamentos precipitados, nem de decisões tomadas no calor do momento. Devemos aguardar e esperar no discernimento do Espírito. O pároco padre Geraldino, muito abalado pelo acontecido, está sendo acompanhado e estará retirado por 30 dias. A paróquia será atendida por vários sacerdotes de nossa diocese.

O religioso afirmou ainda que “atividades como festas, eventos e promoções estão suspensas por enquanto”.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube CEBI PR