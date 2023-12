Padre Fabio de Melo faz o show de abertura do Natal de Marituba, na Grande Belém

O Padre Fabio de Melo realizou o show “Este sou Eu” que deu o ponto de partida na inauguração das luzes e das comemorações relativas ao Natal na cidade de Marituba, localizada a 30 quilômetros de Belém, na Zona Metropolitana. O show, que foi organizado pela prefeitura local, teve a presença de grande público não apenas da cidade como também das cidades vizinhas, contou ainda com a presença da prefeita Patrícia Alencar na Praça da Matriz, onde ocorrerão todos os eventos relativos ao Círio do Menino Deus, que acontece no município no Dia de Natal.

Padre Fabio de Melo disse se sentir feliz por estar em Marituba e por lembrar que o Estado do Pará é a terra dos círios, que homenageiam não apenas Nossa Senhora como também os demais santos da igreja católica. O religioso, que já participou de vários Círios de Nazaré e da Varanda da Fafá, participou de vários shows na Conca Acústica em Belém e sempre que pode diz que vem a Belém cumprir agenda de apresentações que visam evangelizar pela música.

Segundo o Padre Fábio de Melo, o Natal acontece todos os dias, desde que cada um esteja sempre pronto a abrir seu coração para fazer com que Jesus faça parte permanentemente de sua vida.

Disse ainda o religioso que não existe nada melhor do que estar sempre ao lado de Jesus Cristo e com ele seguir e se sentir protegido, forte para os embates da vida e para encarar com firmeza os obstáculos que existem na vida de cada um.

A prefeita Patrícia Alencar, que chegou na Praça da Matriz em um trenó acompanhada de Papai e Mamãe Noel, fez um agradecimento a todo o corpo administrativo da prefeitura e da Câmara de Vereadores, assim como dos maritubenses e do público em geral pela presença na noite de abertura do Natal. Falou que enquanto for a prefeita da cidade, haverá festas de Natal como a realizada na noite de ontem, que deverá ficar para a história de Marituba, que comemora o Natal com amor, porque é o amor incondicional de Deus, Jesus e Maria por toda a humanidade.

Imagem: Reprodução