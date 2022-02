Pagamento dos servidores estaduais inicia no dia 23 de fevereiro

Pagamento dos proventos será concluído no dia 25 de fevereiro com os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc)

Reafirmando o compromisso com os salários em dia do funcionalismo público estadual, o Governo do Pará iniciará o pagamento dos proventos da administração direta e indireta, relativos ao mês de fevereiro a partir do dia 23.

Serão pagos, primeiramente, os inativos militares e pensionistas civis e militares, além dos inativos civis e as pensões especiais da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad). O pagamento será concluído no dia 25 de fevereiro com os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), da capital e do interior.

Calendário de pagamento:

Dia 23 (quarta-feira) – Inativos militares e pensionistas civis; militares e inativos civis e pensões especiais/ Seplad.

Dia 24 (quinta-feira) – Auditoria-Geral, Casa Civil, Casa Militar, Defensoria Pública, Gabinete da Vice-Governadoria, Procuradoria-Geral, Sedap, Sectet, Seplad, Sefa, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Sejudh, Sedop, Sespa, Seaster, Setran, Secom, Setur, NGTM, NEPMV, NGPR e SEAC, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Seap, Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Hospital Ophir Loyola, Fundação Hemopa, Fundação Santa Casa, Adepará, Arcon, Codec, Ceasa, Cohab, CPC Renato Chaves, Detran, Emater, EGPA, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Imetropara, Iasep, Igeprev, IOE, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Uepa, Ideflor-Bio, CPH e Fundação Parapaz.

Dia 25 (sexta-feira) – Seduc (capital e interior).Por Luana Taveira (SEPLAD)